GİST 2022'de yerli tır simülasyonu oyunu: Truck and Logistics Simulator

GİST 2022 videolarımız devam ediyor. Bu videoda da GİST 2022'de denk geldiğimiz yerli bir geliştiriciden gelen tır simülasyonu oyunu Truck and Logistics Simulator geliştiricisi ile sohbet ettik.

Pandeminin ardından yeniden başlayan oyun fuarı GİST 2022'de gezerken gerçekten dikkatimizi çeken ve beğendiğimiz bir oyuna denk geldik. Yerli geliştiricilerin geliştirdiği bu oyun, temelde bir tır simülasyonu diyebiliriz. Ancak içerisinde çok daha güzel fikirler var.

Truck and Logistics Simulator isimli bu oyunun Steam sayfasına aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Videomuzda da oyunun geliştiricisiyle kısa bir röportaj yapıyoruz.

Oyun Linki: https://store.steampowered.com/app/873840/Truck_and_Logistics_Simulator/

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