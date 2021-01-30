Gitgide kilo alan M1A2 Abrams ana muharebe tankı, neredeyse nakledilemez hale geldi

Tam Boyutta Gör Hizmette kaldığı dönem içinde yapılan modernizasyonlar nedeniyle ağırlığı 70 tonun üzerine çıkan Amerikan ordusunun ana muharebe tankı M1A2 Abrams, nakliye konusunda sınırları zorlamaya başladı. Muharebe sahasında zarar görmesi halinde kurtarılmasının da çok zor olacağı tank, Savunma Bakanlığı uzmanlarını endişelendiriyor.

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1980’lerin başında hizmete alınan M1 Abrams’ların llk sürümleri, tam yükle birlikte 58 ton gelmekteydi. Tankın o dönemki Rus muadili T-72 ana muharebe tankı ise savaş yüküyle 44.5 ton ağırlığa ulaşıyordu. İlk kez muharebe sahasına sürülen ve dönemi için de oldukça ağır kabul edilen M1 Abrams’ların görece kurtarıcısı ise aracın gaz türbinli motoruydu. 1,500 beygir güç üreten Avco Lycoming AGT-1500 motor, ton başına sağladığı 21.2 beygir güçle tankın çevikliğinde önemli rol oynuyordu.

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Amerikan ordusuna en uzun süre hizmet eden tank olma özeliğini taşıyan Abrams, Savunma Bakanlığı’nın farklı projeleri hayata geçirme çalışmalarına rağmen serviste kalmaya devam etti ve görünüşe göre 2030’lu yılların sonuna kadar da göreve devam edecek. Yıllar içinde gelişen tank savar silahları ve diğer tehditler ise Abrams’ların aynı oranda modernizasyonunu zorunlu kıldı.

Her modernizasyon süreci, tankı ağırlaştırdı

Tankın aldığı ilk güncelleme, küçük ve güçsüz kalan M68 105-mm topun Alman yapımı M256 120 mm silahla değiştirilmesi oldu. Devam eden süreçte tankın zırhına ağır seyreltilmiş uranyum eklendi. İleriki dönemde güç jeneratörleri, ilave elektronik sistemler, uzaktan komuta edilen makineli silahlar gibi iyileştirmeler tankın daha da ağırlaşmasına yol açtı.

SEPV3 adı verilen 3. sürüm modernizasyon sürecinde yapılan iyileştirmeler ise M1A2’yi tam 73.6 ton ağırlığa taşıdı. Güç üretimi ve dağıtımı, müşterek muharebe kontrol ağı uyumluluğu, gelecek nesil zırh, EYP’lere karşı yapılan iyileştirmeler, personelin mühimmat stoklarının kontrolünü sağlayan dijital veri bağlantı sistemi ve zırhın altına yerleştirilen yedek güç ünitesi, tankın mevcut kurtarma araçları, taktik köprüler veya ağır yük nakliye araçları ile nakliyesini neredeyse imkânsız kıldı.

Mevcut haliyle tankın elverişliliğini sorgulamaya başlayan ABD savunma Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki süreçte M1A2SEPV3’lerle ilgili bakalım nasıl bir çıkış yolu bulacak.

https://www.popularmechanics.com/military/a35339517/m1-abrams-tank-is-getting-too-heavy/

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