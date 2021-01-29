Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı

    Dünyanın en pahalı savunma sanayi yatırımları arasında yer alan F-35 projesi, eleştirilerden ciddi biçimde payını alıyor. Bu kez uçağı aktif olarak kullanan bir pilot, beğenmediği yönleri sıraladı.
    1 sa.
    838
    94
    8
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı
    Tam Boyutta Gör
    Birçok otorite tarafından dünyanın en gelişmiş uçağı olarak kabul edilen “Panter” lakaplı F-35 Müşterek Taaruz Uçağı, aynı zamanda günümüzün en pahalı ve çok eleştirilen savunma sanayi projeleri arasında gösteriliyor. Donanım ve yazılım tarafında 871 adet hatayla uçan F-35, geçtiğimiz günlerde Eski ABD Savunma Bakanı Christopher C. Miller tarafından eleştirilmişti. Uçağın tasarımıyla ilgili bir eleştiri de bu kez kokpitin içinden geldi.

    Ayrıca Bkz. "Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi"

    Hush-Kit adlı havacılık dergisine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir F-35 pilotu, uçağın kokpit ve arayüz sistemi hakkında konuştu. İlk etapta F-35’in kokpit tasarımının olumlu yönlerine değinen pilot, kokpitin dokunmatik ekranlarla kaplı olduğunu, bu sayede pilota inanılmaz seviyede bilgi akışı sağlandığını ve buna da birkaç parmak kaydırma hareketiyle ulaşılabildiğini ifade etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı

    Ancak pilotun önündeki karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve aynı anda farklı tür bilgiye ulaşabilecek şekilde tasarlanan dokunmatik ekranlar, röportajı veren pilota göre ciddi bir eksiklik barındırıyor. Dokunmatik geribildirimden uzak olan bu ekranlar, pilotların alışkın olduğu ve bir tuşun verdiği basma ya da bir düğmenin çevrilme hissiyatını veremiyor. Aynı pilot, dokunmatik ekrana bastığında %20’ye yakın bir oranda herhangi bir geri bildirim alamamaktan şikayetçi olduğunu söylemekte. Bazı anlarda ekrana dokunduğunda hiçbir şey olmadığını söyleyen pilotun bu sözleri, tahmin edileceği gibi bir savaş pilotu için bu haliyle zorlayıcı bir durum.

    Pilotun bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

    Şu sıralar, ekranın yanlış bir yerine dokunma oranım %20’ler seviyesinde. Bu durum çoğunlukla türbülans veya G altında parmaklarımı rahat hareket ettirememekten ötürü ortaya çıkıyor. En büyük eksikliklerden birinin de bir şeyler yazarken elinizi bir yerlere dayayamamak olduğunu söyleyebilirim. Düşünün, cep telefonunda başparmaklarınızla mı bir şeyler yazmak daha kolay yoksa kocaman bir tablet ekranına sadece işaret parmağınızla harf tuşlamak mı? Yaşadığım tam da bu.

    Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı

    Pilotun şikâyet ettiği bir diğer husus ise 400 bin dolar değerindeki “sihirli” kask. Baş üzeri göstergesi (HUD) ve sensör verilerinin yerini alan kask, ne yazık ki işlevini tam olarak yerine getiremiyor. Hud’da gösterilen verileri küçülterek pilota yansıtan kask ekranı, söz konusu bilgilerin açık ve net olarak görülmesini engelliyor.

    F-35 pilotuna göre sesli komut desteğine de sahip F-35’in bu özelliği, yine pek kullanılmıyor. Özelliği, G altında kullanmanın pek mümkün olmadığını ifade eden pilot, bunu kullanan birine de rastlamadığını dile getirmiş.



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35310375/f-35-pilot-reveals-truth-about-fighter-jet-cockpit/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    9 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi
    1 gün
    AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı
    2 gün
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşte kusurları zayıf sağlık sistemine rağmen medeniyet... Düşünün milyarlarca dolar harcanmış bir proje acımasızca eleştiriyor 20 yıl ve 500 milyar dolar harcanmış projeyi tamda olması gerektiği gibi. Eğer biz bundan 10 beterini yapsak tek kötü kelam edecek adam bulamazdık. İyi yanlarımıza kötü kötü yanlarımıza da iyi diye avuttuk kendimizi işte bu yüzden doğrultamayız belimizi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 16 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bize f35 vermiyorlar diye züğürt tesellisi haberi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shimoda 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    F-35 ler panter değil şimşek olarak bilinir. Panter adı F-9 a verilmişti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu bilgiler f35 in kötü bir uçak olduğu anlamına gelmiyor ama , sadece kullanımla ilgili sıkıntıları var. halen şu anda en iyi uçaklardan biri .ve hiçbir iha yada drone sistemi bir savaş uçağının yerini alamıyor , birisi serçe iken diğeri şahin gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Pink 40 dk. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    bir fighter uçak tabii ki drone'un yerini alamaz.

    Ama f-35 kaç tane savaş görmüş, neye göre iyi diyebiliyorsun?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Pink 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    F-35 çöp bir uçaktır.

    Proje beklenenden çok daha maliyetli olmuş ve 6 sene gecikmiştir.

    1 tane F-35 almak yerine 3 tane Su-35 alsak kafi.

    Bazen quantity > quality. Savaşta çok örneği vardır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bullx 42 dk. ( Mesaj Silindi ) Mr. Pink
    kıyasladığın uçakların birbirleriyle alakaları yok hocam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    F-35, tabletler pc'lerin yerine alacak söylentisi çıktığı zamanlarda geliştirilmeye başlanmıştı. Direkt değil ama dolaylı bağlantı var gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. Godzilla vs Kong ile aynı evrende geçen yeni Netflix anime dizisi Skull Island duyuruldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı Sonraki PS Store'da %75'e varan yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 1 sa. Toyota, küresel satışlarda Volkswagen'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu 2 sa. İlk ağır sınıf yerli torpido AKYA, yıl içerisinde envantere girecek 2 sa. PlayStation 5 özel oyunu Returnal ertelendi 3 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 09: There Is No Game: Wrong Dimension 3 sa. Epic Games'in kullanıcı sayısı açıklandı! İşte 2020 istatistikleri! 3 sa. Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek 4 sa. Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi 4 sa. Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü 5 sa. Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor 5 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk ile görüşmesinde neler konuşuldu? 5 sa. Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı 6 sa. Elon Musk, Tesla Model S ve X'de Cyberpunk 2077 oynanabileceğini söylüyor 6 sa. Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı 6 sa. FPS için gerçekten tüy gibi fare "Steelseries Aerox 3 incelemesi" 6 sa. WhatsApp, masaüstünde oturum açmak için biyometrik kimlik doğrulama isteyecek 7 sa. Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı 7 sa. Xiaomi Mi 11 Pro afişi sızdırıldı 8 sa. Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz 8 sa. Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız