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Global PC satışlarında ilk çeyrek sonuçları ve üreticiler ligindeki son durum

Bağımsız araştırma kuruluşu IDC, global bilgisayar pazarındaki ilk çeyrek satış sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışlar hemen hemen tüm endüstri kollarında etkisini ciddi bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Ne zaman sona ereceği konusunda çeşitli spekülasyonların yapıldığı, pek çok uzmanın geriye dönüş sinyalleri için en iyimser tahmin olarak sene sonu veya gelecek yılın başını gösterdiği mevcut ekonomik iklimin etkisi altındaki PC endüstirisinin ilk çeyrekte sergilediği satış performansı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından masaya yatırılıyor. Alanında dünyanın en büyük sektör odaklı araştırma kuruluşlarından birisi olan IDC, yılın ilk çeyreğini yani Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan global PC satış rakamlarını açıkladı.

IDC tarafından hazırlanan çalışma, masaüstü ve dizüstü bilgisayarları kapsamakta. x86 tabanlı sunucular ve akıllı telefonlar ise çalışma sonucu içerisinde yer almıyor. IDC'nin raporuna göre maliyet odaklı taşınabilir sistemler (örneğin netbook'lar) tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ederek, PC pazarının büyümesine katkı sağlıyor. Özellikle düşen fiyatlar, geçtiğimiz yılın son dönemine de damga vuran netbook'lara olan ilgi ve kanal gelişimine yönelik gayretler global pazardaki resessyonun aksine global bilgisayar pazarındaki daralmayı belli ölçüde sınırlandırmayı başardığı belirtiliyor. Şimdi dilerseniz global PC satışlarına ve üretici bazında oluşan sıralamaya IDC'nin çalışması ekseninde birlikte bakalım.

Global PC satışlarında ilk çeyrek sonuçları ve üreticiler ligindeki son durum
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Hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre global PC satışları yılın üç aylık ilk çeyrek ilk diliminde %7.1 oranında düşüş gösterdi. Ciddi bir kayıp yaşanmış olsa da daha önce yayımlanan %8.2'lik düşüş ön görüsü göz önüne alındığında sonucun tahminlerden daha iyi olduğu belirtiliyor. Bölgesel değerlendirmelere bakıldığında Amerika'da özellikle HP, Acer ve Toshiba'nın mevcut ekonomik iklime karşın çift haneli büyüme rakamına ulaştıkları gözleniyor. Kısaca EMEA olarak bilinen Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde ise 2001 yılındaki resesyondan bu yana yıllık bazda ilk defa düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Masaüstü PC satışlarının düşmeye devam ettiği bölgede ultra-taşınabilir sistemlere olan ilgi ise sürüyor.

EMEA bölgesine benzer bir sonucu Japonya için de görüyoruz. Küresel ekonomik krizin derinden etkilediği ülkelerden birisi olan Japonya'da masaüstü ve ticari sistemlere olan talep düşerken ultra-taşınabilir sistemlere olan ilgi burada da sürüyor. APeJ olarak tanımlanan Japonya harici Asya-Pasifik ülkelerinde masaüstü sistemlere olan talebin beklenenden daha hızlı bir şekilde düştüğü ve ticari aktivinenin zayıflığını sürdürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan özellikle Çin'de olmak üzere taşınabilir sistemlere olan ilgi APeJ bölgesinde de pazarın ana hareket unsuru gibi görünüyor. Bölgesel bazdaki değerlendirmelerden sonra üreticiler bazında oluşan listeye ve firmaların son durumunu da masaya yatırabiliriz.

Global PC satışlarında ilk çeyrek sonuçları ve üreticiler ligindeki son durum
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IDC tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre HP, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı satış rakamlarıyla hem global ölçekte hem de Amerika pazarında sektör liderliğini elinde tutuyor. Özellikle Amerika ve Japonya pazarları başta olmak üzere dizüstü bilgisayar talepleriyle satışlarını arttıran firmanın en büyük rakibi olan Dell ise ilk çeyrekte ciddi kayıp yaşadığı belirtiliyor. Global ölçekte %16.7, Amerika pazarında ise %16.2 oranında kayıp yaşayan firma, bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı kaybetmiş durumda. AspireRevo ile Nvidia Ion tabanlı dünyanın ilk ticari nettop sistemini tanıntan Acer da HP gibi satışlarını arttırmayı başaran isimlerden birisi olarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre Dünya genelinde %6.8, Amerika pazarında ise %13.4 oranında büyüyen firma en yakın rakibi Apple ile arayı da bir miktar açmış gibi görünüyor. IBM'in kişisel bilgisayar bölümünü satın aldığı 2005 yılından bu yana agresif bir politika izleyen ve hızlı bir büyüme sürecine giren Lenovo'nun APeJ harici bölgelerde satış kaybı yaşadığı belirtiliyor. Bir önceki yıla göre global bilgisayar pazarındaki payını koruyan ancak satışları düşen ve bu açıdan %8'lik kayıp yaşayan firmayı Toshiba takip ediyor. HP ve Acer gibi ilk çeyrekte satışlarını arttıran bir diğer isim de Toshiba oldu ve firma %11.6'lık büyümeyi yakaladı. Özellikle Amerika ve APeJ'de hızlı büyüyen firma taşınabilir sistemlere ağırlık veriyor.


http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21797609 Yorum Yaz
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.:fat32:. 10 yıl
HP kadar notebbokları ısınan bir firma nasıl bu kadar çok satıyor anlamıyorum. HP marka bir notebook'u bir saat dizinizin üstünde yüksek performans gerektiren bir uygulamada çalıştırın örneğin oyun, bir saat sonra dizüstü bilgisayarı dizinizin üstünüzde çalıştırmamanız gerektiğini anlayacaksınız. Sonrada "küresel ısınmadan" bahsediyorlar :) HP yerine ASUS, ACER veya linux tabanlı APPLE MAC pekala iş görür bence.
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ÇVK 10 yıl

Orjinalden alıntı: .:fat32:.

HP kadar notebbokları ısınan bir firma nasıl bu kadar çok satıyor anlamıyorum. HP marka bir notebook'u bir saat dizinizin üstünde yüksek performans gerektiren bir uygulamada çalıştırın örneğin oyun, bir saat sonra dizüstü bilgisayarı dizinizin üstünüzde çalıştırmamanız gerektiğini anlayacaksınız. Sonrada "küresel ısınmadan" bahsediyorlar :) HP yerine ASUS, ACER veya linux tabanlı APPLE MAC pekala iş görür bence.


Yüksek performans isteyen uygulamaları dizinin üstünde çalıştırmak mantıksız zaten.Bilgisyar hava almalı değil mi?
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Akhunturk 10 yıl
HP ve Acer ın farkı bence 2. ve 3. çeyrekte daha da açılacaktır. En azından donanım forum bile bunu gösteriyor. Tüm eleştirilere rağmen Hp ve Acer başlıklarıyla kurulan derneklerin sayfa sayısına bakarmısınız donanım forumda.

Hp nin servis kalitesi bence bizim ülkemizde bu kadar kötüdür diye tahmin ediyorum . Bir aracı kuruma vermişler bu işi oraya da giden gelmiyor acep nedendir? Serviste kalacak gün sınırını aşıp yeni bilgisayar vermek işine mi geliyor acaba bu aracı servis şirketinin diye düşünmemek elde değil. yeni bilgisayar vermekle kalmıyolar bide üst model filan veriyolarmış diye duyuyoruz
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aceraspireseries 10 yıl
Ben acer kullanıyorum donanımsal olarak hiçbir sorun çıkmadı,(diğer sorunlar windows veya benden kaynaklandı :D)Gayet güzel laptop alacaksanız bırakın HP yi filan ACER ALIN,Türkiye'de pek tanınmasada çok önemli bir marka.
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arel.gr 10 yıl
mrb.yurtdisindayim ilk laptopumu tereddutle acer Aspire5020 aldim (baska secenegim yoktu,ozel durum)
markayi yillardir duyum olarak taniyordum.gayet memnunum.4cu yila girdim.yakin arkadasimin 2 yillik HP si ilk serwisini gordu,halloldu.acer 2008'de ETEN smartphone'u bunyesine katarak genisliyor.en ileri yenilikleri en ucuz fiyata kullaniciya sunabiliyor.ozelliklerde sony ile paralellersek 1/3 fiyat farklarini bulabiliyor.butun bunlari kalitesinden taviz wermeden sunuyor.yil sonundaki noel donemi promosyonlarinda 3G ozellikli 10''luk netbook ACER weya 12''lik HDMI'li ACER notebook almayi dusunuyorum.
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delton 10 yıl
Acer pazar payını bence daha da artırabilir. Çünkü f/p ürünleri yapıyorlar ve dış görünümleri güzel. Ki bundan 2 ay önce notebooklar hakkında hiçbir bilgim yoktu ve Acer'i de Türk markası olarak biliyordum.


Listede beni şaşırtan Toshiba ve Asus oldu açıkcası. Toshiba'yı biraz daha üstte bekliyordum. Asus'u da aynı şekilde ama listede ilk 5' te yok. Sanırım ya fiyat politikaları ile alakalı ya da bu araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki satış lobileri zayıf.
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daysleeperxp 10 yıl
Ben iki defa Acer dizüstü bilgisayar aldım ilki üretim hatalı çıktı iade alındı. Ben genede Acer 5920 aldım hiç de pişman değilim. T9300 işlemcili 8600gt işlemcili laptopumu bir yıldır kullanıyorum halada benimkinden daha performanslı laptoplar o kadar yaygın değil ve çoğunlukla Acer markasında var.
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max975 10 yıl
bence kampanya yapanlar kazanıyor.
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esTFyz 10 yıl
Acer'ı hor görmeyin , Türkiye'de ismi yok yurt dışında Acer iyi markadır.Bende Hp'ye nazaran Acer'cıyımdır neticide gereksi fiyata tahammül yok , Acer kaliteyi ucuza sağlıyor yani fiyat/performans dediğimiz olay.Ama yok kardeş ben zenginim tasarımda çok cix olsun diyorsan Hp alma demem.
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GurcellOnline 10 yıl
HP nin teknik servisinden ve urunlerinden neredeyse kimse memnun degil ama adamlarin pazar payi gercekten beni sasirtti. Oyleki HP notebooklarin isinmasi yuzunden insanlarin mutfaklarina tava ve tencere alma masrafi bile azalmisti :) Tabi bu sadece DV-5 1xxx modelleri icin gerekli.
Ote yandan sadece goruntuye para vermek biraz can yakiyor. Cunku ayni donanimlari Acer Asus yada baska bir marka 2000 TL ye verebiliyorsa(aslinda bu bile pahali) HP bunu 2300 TL ye veriyor. Saglam marka belki ama urunlerinde biraz daha fiyat/performans odakli calisirsa inanin pazar payi dahada yuksek olacaktir.
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sertacaygun 10 yıl
HP'nin artmasına, Dell'in azalmasına üzüldüm. HP'ye karşı bir antipatim var.
Acer'ın da artmasına sevindim açıkçası.
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husNUKE 10 yıl
insanlar hp de ne buluyor anlamıyorum, bizim okula yeni alınan bilgisayarlar hp marka ve bilgisayarların yanında hp logolu toplu fare vermişler. Hoca bile görünce şok oldu.
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visceroid 10 yıl
Marka olmak böyle bir şey işte...
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