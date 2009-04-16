Global PC satışlarında ilk çeyrek sonuçları ve üreticiler ligindeki son durum

Küresel ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışlar hemen hemen tüm endüstri kollarında etkisini ciddi bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Ne zaman sona ereceği konusunda çeşitli spekülasyonların yapıldığı, pek çok uzmanın geriye dönüş sinyalleri için en iyimser tahmin olarak sene sonu veya gelecek yılın başını gösterdiği mevcut ekonomik iklimin etkisi altındaki PC endüstirisinin ilk çeyrekte sergilediği satış performansı bağımsız araştırma kuruluşları tarafından masaya yatırılıyor. Alanında dünyanın en büyük sektör odaklı araştırma kuruluşlarından birisi olan IDC, yılın ilk çeyreğini yani Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan global PC satış rakamlarını açıkladı.

IDC tarafından hazırlanan çalışma, masaüstü ve dizüstü bilgisayarları kapsamakta. x86 tabanlı sunucular ve akıllı telefonlar ise çalışma sonucu içerisinde yer almıyor. IDC'nin raporuna göre maliyet odaklı taşınabilir sistemler (örneğin netbook'lar) tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ederek, PC pazarının büyümesine katkı sağlıyor. Özellikle düşen fiyatlar, geçtiğimiz yılın son dönemine de damga vuran netbook'lara olan ilgi ve kanal gelişimine yönelik gayretler global pazardaki resessyonun aksine global bilgisayar pazarındaki daralmayı belli ölçüde sınırlandırmayı başardığı belirtiliyor. Şimdi dilerseniz global PC satışlarına ve üretici bazında oluşan sıralamaya IDC'nin çalışması ekseninde birlikte bakalım.

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Hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre global PC satışları yılın üç aylık ilk çeyrek ilk diliminde %7.1 oranında düşüş gösterdi. Ciddi bir kayıp yaşanmış olsa da daha önce yayımlanan %8.2'lik düşüş ön görüsü göz önüne alındığında sonucun tahminlerden daha iyi olduğu belirtiliyor. Bölgesel değerlendirmelere bakıldığında Amerika'da özellikle HP, Acer ve Toshiba'nın mevcut ekonomik iklime karşın çift haneli büyüme rakamına ulaştıkları gözleniyor. Kısaca EMEA olarak bilinen Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde ise 2001 yılındaki resesyondan bu yana yıllık bazda ilk defa düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Masaüstü PC satışlarının düşmeye devam ettiği bölgede ultra-taşınabilir sistemlere olan ilgi ise sürüyor.

EMEA bölgesine benzer bir sonucu Japonya için de görüyoruz. Küresel ekonomik krizin derinden etkilediği ülkelerden birisi olan Japonya'da masaüstü ve ticari sistemlere olan talep düşerken ultra-taşınabilir sistemlere olan ilgi burada da sürüyor. APeJ olarak tanımlanan Japonya harici Asya-Pasifik ülkelerinde masaüstü sistemlere olan talebin beklenenden daha hızlı bir şekilde düştüğü ve ticari aktivinenin zayıflığını sürdürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan özellikle Çin'de olmak üzere taşınabilir sistemlere olan ilgi APeJ bölgesinde de pazarın ana hareket unsuru gibi görünüyor. Bölgesel bazdaki değerlendirmelerden sonra üreticiler bazında oluşan listeye ve firmaların son durumunu da masaya yatırabiliriz.

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IDC tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre HP, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı satış rakamlarıyla hem global ölçekte hem de Amerika pazarında sektör liderliğini elinde tutuyor. Özellikle Amerika ve Japonya pazarları başta olmak üzere dizüstü bilgisayar talepleriyle satışlarını arttıran firmanın en büyük rakibi olan Dell ise ilk çeyrekte ciddi kayıp yaşadığı belirtiliyor. Global ölçekte %16.7, Amerika pazarında ise %16.2 oranında kayıp yaşayan firma, bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı kaybetmiş durumda. AspireRevo ile Nvidia Ion tabanlı dünyanın ilk ticari nettop sistemini tanıntan Acer da HP gibi satışlarını arttırmayı başaran isimlerden birisi olarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre Dünya genelinde %6.8, Amerika pazarında ise %13.4 oranında büyüyen firma en yakın rakibi Apple ile arayı da bir miktar açmış gibi görünüyor. IBM'in kişisel bilgisayar bölümünü satın aldığı 2005 yılından bu yana agresif bir politika izleyen ve hızlı bir büyüme sürecine giren Lenovo'nun APeJ harici bölgelerde satış kaybı yaşadığı belirtiliyor. Bir önceki yıla göre global bilgisayar pazarındaki payını koruyan ancak satışları düşen ve bu açıdan %8'lik kayıp yaşayan firmayı Toshiba takip ediyor. HP ve Acer gibi ilk çeyrekte satışlarını arttıran bir diğer isim de Toshiba oldu ve firma %11.6'lık büyümeyi yakaladı. Özellikle Amerika ve APeJ'de hızlı büyüyen firma taşınabilir sistemlere ağırlık veriyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21797609