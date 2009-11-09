GlobalFoundries 32nm için test üretimine başladı, hacimli üretim 3. çeyrekte

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40nm üretim sürecinde yeni bir verimlilik problemi yaşayan TSMC'ye karşı, AMD ve ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries firmasının GPU üretimine ne zaman başlayacağı öncelikli gündem maddelerinden birisi olarak son günlerde sık sık gündeme geliyor. Bir yandan New York'taki yeni fabrikasının inşaat çalışmalarıyla meşgul olan GlobalFoundries öte taraftan Dresden, Almanya'daki Fab1'i en yeni teknolojilerle revize etmeyi ve önümüzdeki yıl içerisinde 32nm üretim sürecine dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesil üretim teknolojisi için test çalışmalarına başlayan firmanın 32nm için örnek wafer üretimi gün ışığına çıktı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel'in aksine test üretimine başlayan GlobalFoundries'in hacimli üretim için yılın üçüncü çeyreğini hedefledi belirtiliyor. Mantık çekirdeği ve bellek çiplerini içeren örnek wafer üretimleri ile birlikte hacimli üretim için son dönemece girmeye hazırlanan GlobalFoundries'in mevcut bilgilere göre en iyi ihtimalle Temmuz ayı içerisinde 32nm için hacimli üretime hazır hale geleceği öngörülürken, AMD tarafında ise yeni üretim teknolojisinin Bulldozer mimarisiyle birlikte 2011'de devreye girmesi beklenirken, öte taraftan mevcut işlemci modelleri için 32nm planlamasının düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor.