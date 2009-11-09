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GlobalFoundries 32nm için test üretimine başladı, hacimli üretim 3. çeyrekte

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlobalFoundries 32nm için test üretimine başladı, hacimli üretim 3. çeyrekte
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40nm üretim sürecinde yeni bir verimlilik problemi yaşayan TSMC'ye karşı, AMD ve ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries firmasının GPU üretimine ne zaman başlayacağı öncelikli gündem maddelerinden birisi olarak son günlerde sık sık gündeme geliyor. Bir yandan New York'taki yeni fabrikasının inşaat çalışmalarıyla meşgul olan GlobalFoundries öte taraftan Dresden, Almanya'daki Fab1'i en yeni teknolojilerle revize etmeyi ve önümüzdeki yıl içerisinde 32nm üretim sürecine dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesil üretim teknolojisi için test çalışmalarına başlayan firmanın 32nm için örnek wafer üretimi gün ışığına çıktı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel'in aksine test üretimine başlayan GlobalFoundries'in hacimli üretim için yılın üçüncü çeyreğini hedefledi belirtiliyor. Mantık çekirdeği ve bellek çiplerini içeren örnek wafer üretimleri ile birlikte hacimli üretim için son dönemece girmeye hazırlanan GlobalFoundries'in mevcut bilgilere göre en iyi ihtimalle Temmuz ayı içerisinde 32nm için hacimli üretime hazır hale geleceği öngörülürken, AMD tarafında ise yeni üretim teknolojisinin Bulldozer mimarisiyle birlikte 2011'de devreye girmesi beklenirken, öte taraftan mevcut işlemci modelleri için 32nm planlamasının düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor.


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erolsipar 10 yıl
Atinin hedefi 32nm değil 28nm
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575m 10 yıl
2011 temmuz değil yahu 2010 temmuz, 2011e yetişir bence..Hem işlemci hem ekran kartları yenilenecek.Eskilerin fiyatı da bi hayli düşmüş olur o zamana.
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aorhan20 10 yıl
AMD nin tek elden sistem projesi yavaştan şekilleniyor galiba
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TELESCOPE 10 yıl
piyasanın nabzını iyi tutuyorlar,
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WinteR 10 yıl
Zor günler bekliyor AMD'yi, New York'daki fabrikası için 2012 öngörülüyor, bu revizyon da 2011 temmuz ise 2012'ye kadar satışa çıkmıyacak demektir, ve tabi bu en güzel şartlarda, çoğu kez karşılaşılan sorunlarda olursa o tarih ne olur düşünmek bile kötü, ellerindeki çekirdeğin de suyunu çıkarttılar, Intel desen burnundan kıl aldırmıyor, olan gene bize olcak, hadi bakalm.
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iscanthere 10 yıl
geç bile açılıyor.tabi bunu işlemciler için değil ekran kartları için söylüyorum.
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