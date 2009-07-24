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GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar

AMD'nin 2006 yılında planladığı New York'ta kurulacak ve CPU & GPU üretimi yapacak fabrika hedefi gerçeğe dönüştü ve Fab2 kod adlı tesisin temeli bugün atıldı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar
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x86 işlemci üretiminde endüstrinin lider iki isminden birisi olan AMD, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda (Mart 2009) üretim tesislerini ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries şirketini devretmişti. Ciddi bir yatırım planlamasına giren GlobalFoundries, üretim tesisleri için AMD'ye şirket ortaklığı ile birlikte hem mevcut tesisleri en yeni teknolojilerle revize etme hem de ilk planlaması daha önce AMD tarafından yapılan New York'ta yeni bir fabrika hedefini gerçeğe dönüştürme taahhüdünde bulunmuştu. Ve beklenen adım bugün atılarak New York eyaletinin Saratoga bölgesinde bulunan Luther Forest Teknoparkı’nda (LFTC) kurulacak fabrika için temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Hem yarıiletken endüstrisi hem de AMD adına büyük önem taşıyan yeni fabrika için yeni yol haritası da açıklandı.

GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar
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Öncelikle Luther Forest Teknoparkı'ndan bahsetmekte fayda var. Bölgenin teknoloji üssü olan LFTC önemli firmalara ev sahipliği yapıyor. Ancak bu firmalar arasında özellikle IBM dikkat çekiyor. Zira firmanın Teknopark kapsamında bulunan araştırma-geliştirme merkezinde aralarında AMD ve doğal olarak GlobalFoundries firmasının da bulunduğu pek çok firma ortaklığında yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Şu an için en büyük ve tek müşterisi olan GlobalFoundries, hacimli yonga üretimi için önümüzdeki aylarda 10 yeni ismi açıklaması beklenirken, AMD haricindeki ilk müşterinin IBM olabileceği daha sonra bu isimlere ATi ile birlikte en büyük iki GPU üreticisinden birisi olan Nvidia'nın da GlobalFoundries ile üretim ortaklığı anlaşması imzalayabileceği belirtiliyor.

GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar
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Peki GlobalFoundries firmasının 4.2 milyar dolarlık yatırım ile kuracağı yeni fabrika hangi özelliklere sahip. İlk adımı dönemin AMD tepe yöneticisi Hector Ruiz tarafından 23 Haziran 2006 tarihinde atılan ve o dönem içerisinde Fab 4X olarak anılan Fab2 kod adını taşıyan yeni fabrika yatırımının 2012 yılında tamamlanması ve fabrikanın 300mm wafer üretim yeteneği ile operasyonlarına başlaması bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle kapılarını açması ve hemen ardından 22nm üretim teknolojisine geçiş yapılması beklenen yeni fabrikanın doğrudan 1200, dolaylı olaraksa 5000 kişiye yeni iş olanağı sunması bekleniyor. Ölçeklenebilirlik, operasyonel mükemellik ve teknoloji liderliğinin hedeflendiği fabrika yatırımını AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer de sektör için ideal bir teknoloji ortağı olarak tanımladı.

GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar
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AMD ve Advanced Technology Investment Company (ATIC) arasında bir ortak girişim olarak 2 Mart 2009 tarihinde kurulan GlobalFoundries, AMD’nin Asset Smart stratejisinin zirvesini oluştur. Son haftalarda 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik sorunları ile gündeme gelen Tayvan merkezli döküm firması TSMC'ye ciddi tehdit unsuru oluşturması beklenen GlobalFoundries'in AMD - ATi başta olmak üzere özellikle IBM liderliğinde yeni üretim teknolojileri geliştirme yaklaşımına destek veren Chartered, Freescale, Infineon, Samsung Electronics, STMicroelectronic, Toshiba ve NEC gibi isimlerden en azından bir kısmının ilgi göstermesi beklenebilir ancak bu konuda henüz herhangi bir resmi açıklamad olmadığını GlobalFoundries'in AMD harici ilk ortağını bir ay içerisinde açıklayacağını da belirtelim.

GlobalFoundries ve AMD yeni yarıiletken fabrikasının temelini attılar
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fatihcanery 10 yıl
hayırlı olsun,bu fabrikada üretilecek ürünlerin ,teknoloji severlerin işine yarayacağı kesin
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KANUNI61 10 yıl
AMD nin degeri 8/10 milyardolar normalde heran satın alınabilecek bir firma ama IBM
olmasa bırakın yatırım yapmayı fabrika kurmayı hemen satın alırlar yanlış bilmiyorsam AMD nin lisan hakları IBM in
ve amd satılamaz diye bir anlaşması var
ben bu tehsisin arkasında IBM oldugunu düşünüyorum
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Larry 10 yıl
amd adina cok sevindim..teknoloji olarak biraz arkadan takip etme olayina katilmiyorum..amd tek kelime ile elindeki imkanlariyla intelden daha ucuza ve daha performansli işlemci ve ekran karti uretiyorki bunu bilen bilir ilk zamanlari sattigi amd dron işlemcilerden hatirlayabiliriz..o zamanlar icin amd ustunde durdugu ve daima intelin kabul etmedi ama zaman icinde kendide ayni yola basvurdugu..performansta mhz onemi olmadigi..bu sadece bir ornek...yolun acik olsun amd..her zaman seni desteklicez..
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TURK-ŞAD 10 yıl
AMD ileriye dönük bir takım planları var galiba TSMC ile ilgili....
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yekoo 10 yıl
hadi bakalam herkese hayırlı olsun ucuz ucuz işlemciler alırız inşallah
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yonex78 10 yıl
intelin gözü tutuştu ne yapacagını bilemedi tehdit etti ama bilmedigi şey dünyada herşey artık eskisi gibi yürümüyor hak var hukuk vcar
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WinteR 10 yıl
1.5 yıllık bir gecikmeden sonra nihayet.
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yenerbalcı 10 yıl
intel kapatıyor amd açıyor
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