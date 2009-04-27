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GlobalFoundries'e araştırma-geliştirme'den sorumlu yeni başkan yardımcısı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlobalFoundries'e araştırma-geliştirme'den sorumlu yeni başkan yardımcısı
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AMD'nin fabrikalarını devralarak dikkatleri üzerine çeken GlobalFoundries, şirket yapılanmasına son sürat devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Gregg Bartlett, araştırma-geliştirme ve teknolojilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak yönetim kadrosuna atandı.

Son olarak bir diğer yarıiletken firması Freescale'de teknoloji tasarımından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Bartlett'ın, sektörde 25 yıllık teknik ve idari deneyime sahip olduğu belirtiliyor. Özel projeler üzerine yoğunlaşacağı belirtilen Craig Sander'ın yerine ar-ge operasyonlarının başına geçen Gregg Bartlett, GlobalFoundries firmasının IBM öncülüğündeki yarıiletken birliği ile olan ilişkilerini de yönetecek.


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High Hopes. 6 yıl
Bakalım
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sertacaygun 10 yıl
25 yıllık deneyim birşeyler kazandırır umarım.
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max975 10 yıl
bakalım ortaya yeni ne gibi şeyler cıkacak.. isim o kadar da öenmli değil.
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fatihcanery 10 yıl
yenilik iyidir,32 nm bir an önce geçseler bari
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TELESCOPE 10 yıl
yenilik tabiki iyidir de ,ayakta kalabilmek için vereceği kavgada bizi yanına çekebilecekmi bakalım
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Applejack 10 yıl
bakalım





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