GlobalFoundries'e araştırma-geliştirme'den sorumlu yeni başkan yardımcısı

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AMD'nin fabrikalarını devralarak dikkatleri üzerine çeken GlobalFoundries, şirket yapılanmasına son sürat devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Gregg Bartlett, araştırma-geliştirme ve teknolojilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak yönetim kadrosuna atandı.

Son olarak bir diğer yarıiletken firması Freescale'de teknoloji tasarımından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Bartlett'ın, sektörde 25 yıllık teknik ve idari deneyime sahip olduğu belirtiliyor. Özel projeler üzerine yoğunlaşacağı belirtilen Craig Sander'ın yerine ar-ge operasyonlarının başına geçen Gregg Bartlett, GlobalFoundries firmasının IBM öncülüğündeki yarıiletken birliği ile olan ilişkilerini de yönetecek.

