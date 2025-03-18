Çin’den dev hamle: 2025’te Ar-Ge’ye 55 milyar dolar yatıracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde bilim ve teknoloji alanına 398.12 milyar yuan (yaklaşık 55 milyar dolar) ayıracağını duyurdu. Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10’luk bir artışı temsil ediyor ve ülkenin Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ar-Ge en büyük üçüncü kalem

Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçede, bilim ve teknoloji harcamaları savunma ve borç faiz ödemelerinden sonra en büyük üçüncü kalem olarak öne çıkıyor. Hükümetin öncelikli hedefleri arasında yarı iletkenler, yapay zeka, uzay araştırmaları ve kuantum bilgisayarlar yer alıyor. Bu üç alan da sürekli gelişim ve yatırım talep ediyor. Dolayısıyla Çin, her yıl bu kalemlere bağımsızlık için giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Çin ekonomisi yavaşlama belirtileri gösterirken, hükümet bu tür büyük ölçekli bilim ve teknoloji yatırımlarını dolaylı bir ekonomik teşvik aracı olarak kullanıyor. 2024 yılında tahsis edilen bütçenin yüzde 97.6’sı kullanılmış ve özellikle temel araştırmalar için destekler artırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl ayrıca, küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketleri (KOBİ’ler) için özel finansman programları başlatılmış, ulusal garanti fonları aracılığıyla risk paylaşımı mekanizmaları geliştirilmiş ve teknoloji firmalarına vergi indirimleri ile sübvansiyonlar sağlanmıştı. 2025 bütçesinin de benzer şekilde yenilikçi şirketleri teşvik etmesi bekleniyor.

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