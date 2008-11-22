Google, Avusturya'da 100 milyon Avroluk sunucu çiftliği kuruyor

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Geçtiğimiz aylarda gezegenin en verimli sunucularına sahip olduğunu iddia eden ve yatırımlarını arttırarak yoluna devam edeceğini açıklayan Google, yaşanan küresel ekonomik krizden ötürü yatırımlarını kısan veya askıya alan pek çok firmanın aksine önemli bir stratejik hamle ile Avrupa'da yeni bir sunucu çiftliği kuracağını açıkladı.

Avusturya'nın Kronstorf şehrinde 75 hektarlık arazi satın alan firmanın 100 million Avro'luk yatırım ile iki yıl içerisinde yeni sunucu çiftliğini Avrupalı kullanıcılara hizmet vermek üzere devreye sokmayı planladığı belirtiliyor. 50 ila 100 kişi arası istihdam sağlaması beklenen yeni yatırım Google'ın Avrupa'daki önemli operasyonlarından birisi olacak.