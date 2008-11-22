Google, Avusturya'da 100 milyon Avroluk sunucu çiftliği kuruyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz aylarda gezegenin en verimli sunucularına sahip olduğunu iddia eden ve yatırımlarını arttırarak yoluna devam edeceğini açıklayan Google, yaşanan küresel ekonomik krizden ötürü yatırımlarını kısan veya askıya alan pek çok firmanın aksine önemli bir stratejik hamle ile Avrupa'da yeni bir sunucu çiftliği kuracağını açıkladı.
Avusturya'nın Kronstorf şehrinde 75 hektarlık arazi satın alan firmanın 100 million Avro'luk yatırım ile iki yıl içerisinde yeni sunucu çiftliğini Avrupalı kullanıcılara hizmet vermek üzere devreye sokmayı planladığı belirtiliyor. 50 ila 100 kişi arası istihdam sağlaması beklenen yeni yatırım Google'ın Avrupa'daki önemli operasyonlarından birisi olacak.
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İşte avrupa ile türkiyenin farkı bu. İşçi ucuza çalışır belki güneşten daha iyi yararlanır. Ama elektrik çok pahalı, sadece güneş paneli kullanılmaz ki, şehir elektriğinden de yararlanırlar...
İşte bu yüzden avrupada açmak çooook daha mantıklı.
aynen
katılıyorum
ciftlik cidden dikkat cekici bir halde :o
hay masallah ah Türkiye'ye de kursalar
Bunların sunucuları koydukları yerlerin fotoğrafları varmı elinizde merak ettim