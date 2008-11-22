Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Avusturya'da 100 milyon Avroluk sunucu çiftliği kuruyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,1b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, Avusturya'da 100 milyon Avroluk sunucu çiftliği kuruyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda gezegenin en verimli sunucularına sahip olduğunu iddia eden ve yatırımlarını arttırarak yoluna devam edeceğini açıklayan Google, yaşanan küresel ekonomik krizden ötürü yatırımlarını kısan veya askıya alan pek çok firmanın aksine önemli bir stratejik hamle ile Avrupa'da yeni bir sunucu çiftliği kuracağını açıkladı.

Avusturya'nın Kronstorf şehrinde 75 hektarlık arazi satın alan firmanın 100 million Avro'luk yatırım ile iki yıl içerisinde yeni sunucu çiftliğini Avrupalı kullanıcılara hizmet vermek üzere devreye sokmayı planladığı belirtiliyor. 50 ila 100 kişi arası istihdam sağlaması beklenen yeni yatırım Google'ın Avrupa'daki önemli operasyonlarından birisi olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SnRkRkMn 11 yıl
adamlar işi çözmüşler artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 11 yıl
avrupada google in su anda bir sunucu pakı yok mu acaba ?[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
bu kurum ne olacak sonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flashabu 11 yıl
Harbi ha :D buraya kurmaya kalksalar siyaset sorunu bile olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThisisaNightmare 11 yıl
Allah aşkına hangi firma, bir çalışanına 5000 euro veripte 10 Gbit lik interneti aynı şekilde 5000 euro ya almak var iken, gidipte çalışan başına 1000 euro ödeyip 10 Gbit lik internete 210.000 euro öder?

İşte avrupa ile türkiyenin farkı bu. İşçi ucuza çalışır belki güneşten daha iyi yararlanır. Ama elektrik çok pahalı, sadece güneş paneli kullanılmaz ki, şehir elektriğinden de yararlanırlar...

İşte bu yüzden avrupada açmak çooook daha mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 11 yıl
Google yeşil enerjiyi seviyor aslında. Bu yatırımı Tr de yapsa güneşten daha fazla yararlanabilirdi. Ayrıyeten avrupaya göre daha ucuz iş gücü ve kaliteli elemanda bulabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cdemirci 11 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

Google yeşil enerjiyi seviyor aslında. Bu yatırımı Tr de yapsa güneşten daha fazla yararlanabilirdi. Ayrıyeten avrupaya göre daha ucuz iş gücü ve kaliteli elemanda bulabilirdi.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 11 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

Google yeşil enerjiyi seviyor aslında. Bu yatırımı Tr de yapsa güneşten daha fazla yararlanabilirdi. Ayrıyeten avrupaya göre daha ucuz iş gücü ve kaliteli elemanda bulabilirdi.


katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 11 yıl
Google, Avusturya'da 100 milyon Avroluk sunucu çiftliği kuruyor
ciftlik cidden dikkat cekici bir halde :o
hay masallah ah Türkiye'ye de kursalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThisisaNightmare 11 yıl
ben olsam Amsterdam a kurardım, avusturya olduğuna göre daha bi ortadan almak istemiş. Hani daha rahat bağlansın insanlar diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyinn31 11 yıl
Adamlarda para var yaparlar tebrik etmek lazım

Bunların sunucuları koydukları yerlerin fotoğrafları varmı elinizde merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +75 .TT. +44 V4LKyR +39 Alkolog +38 AskN0More +29 tobepeople +27 onkuba +27 crazywinner3 +25 Giresunlufuk +20 Robinson_Crusoe +20
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, server
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl MSI Eclipse X58 ve Intel Core i7 video inceleme 11 yıl Command & Conquer: Red Alert 3 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
XBOX GAMEPASS ANA KONU
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim