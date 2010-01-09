Google Nexus One, Avrupa'ya çoklu dokunmatik desteğiyle geliyor

Teknik özellikleriyle iPhone'a meydana okuyan Google Nexus One için eleştirilerin merkezindeki temel eksikliklerden birisi de çoklu dokunmatik desteği sunmayışıydı. Amerika pazarındaki Android tabanlı Hero ve Droid modellerinde olduğu gibi Nexus One'da da çoklu dokunmatik desteği resmi olarak sunulmuyor. Ancak Avrupa'da satışa sunulacak Nexus One, farklı olarak çoklu dokunmatik desteğiyle gelebilir.
Her ne kadar bir Google çalışanı bu iddiaları yalanlamış olsa bile Vodafone tarafından Avrupa'da satışa sunulması planlanan Nexus One, çoklu dokunmatik desteği ile iPhone'a karşı çok daha güçlü bir rakip olabilir. Zira bilindiği üzere dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda çoklu dokunmatik yeteneği kullanım deneyimini arttırıyor ayrıca cihazların çok daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesine olanak tanıyor.
Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemcisiyle göz dolduran Nexus One, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip.
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arkadasim asagi yukari fikirlerimiz ayni samgung konusunda da haklisin belki bada os samsungun bu sorununu cozebilir
dailymobile.se/...
Kesinlikle katılıyorum ayrıca iphone bence verilen o fazlaca paranın hakkını yazılım desteğiyle kapatıyor.
Geçen gün arkadaşın iphone una bedava bir kaç uygulama yükledik ama çok şaşırdım.Uyduruk program ve oyunlar değildi yani..
1-6$ arasında da çok kaliteli program ve oyunlar var. Şuan Nokia e65 kullanıyorum ama bundan sonraki telefonum iphone un yeni çıkan modeli olacak ha tabi Nexus One o zamana kadar daya iyi bir uygulama zenginliğine kavuşursa onu tercih ederim.
Yalnız bu tür telefonların donanımsal ve yazılımsal özellikleri yerine sırf marka havası için elinde gezdirenlere gıcık oluyorum. Para onda ya belli etmesi gerek.
neden farklı segmentlerde olsun ki? ikisi de dokunmatik geniş ekranlı klavyesiz akıllı telefon
ayrıca iphone bence bu denli konuşulmayı hakeden bir cihaz