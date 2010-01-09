Google Nexus One, Avrupa'ya çoklu dokunmatik desteğiyle geliyor

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Teknik özellikleriyle iPhone'a meydana okuyan Google Nexus One için eleştirilerin merkezindeki temel eksikliklerden birisi de çoklu dokunmatik desteği sunmayışıydı. Amerika pazarındaki Android tabanlı Hero ve Droid modellerinde olduğu gibi Nexus One'da da çoklu dokunmatik desteği resmi olarak sunulmuyor. Ancak Avrupa'da satışa sunulacak Nexus One, farklı olarak çoklu dokunmatik desteğiyle gelebilir.

Her ne kadar bir Google çalışanı bu iddiaları yalanlamış olsa bile Vodafone tarafından Avrupa'da satışa sunulması planlanan Nexus One, çoklu dokunmatik desteği ile iPhone'a karşı çok daha güçlü bir rakip olabilir. Zira bilindiği üzere dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda çoklu dokunmatik yeteneği kullanım deneyimini arttırıyor ayrıca cihazların çok daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesine olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemcisiyle göz dolduran Nexus One, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip.