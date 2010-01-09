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Google Nexus One, Avrupa'ya çoklu dokunmatik desteğiyle geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Nexus One, Avrupa'ya çoklu dokunmatik desteğiyle geliyor
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Teknik özellikleriyle iPhone'a meydana okuyan Google Nexus One için eleştirilerin merkezindeki temel eksikliklerden birisi de çoklu dokunmatik desteği sunmayışıydı. Amerika pazarındaki Android tabanlı Hero ve Droid modellerinde olduğu gibi Nexus One'da da çoklu dokunmatik desteği resmi olarak sunulmuyor. Ancak Avrupa'da satışa sunulacak Nexus One, farklı olarak çoklu dokunmatik desteğiyle gelebilir.

Her ne kadar bir Google çalışanı bu iddiaları yalanlamış olsa bile Vodafone tarafından Avrupa'da satışa sunulması planlanan Nexus One, çoklu dokunmatik desteği ile iPhone'a karşı çok daha güçlü bir rakip olabilir. Zira bilindiği üzere dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda çoklu dokunmatik yeteneği kullanım deneyimini arttırıyor ayrıca cihazların çok daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesine olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemcisiyle göz dolduran Nexus One, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip.


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wolfturk 9 yıl
İphone kesinlikle parasını hakeden bir cihaz değil.İlk çıktığında gelen eksikler şuan pikasadaki 10 da 1 fiyatına olan cihazlarda var. 2 Mega piksel kamera 3g için flash bile yok 100 ytl lik telefonlarda bile var bu özellik 7-8 yıl öncesinin teknolojisi 3gs deki 3.2 mp kamera yine flash yok 5 yıl öncesinin teknolojisi iphonenun işe yarayan yeri yazılım ve ekranı ve dokunmatiğidir.Şarjı değişmiyor 2 sene içinde şerj süresinin %70 i kaybediyor.Bu özelliklere göre fiyatı olması gerekenin 2-3 katı 3gs nin fiyatı 1000 tl yi geçmemesi gerekirdi.Bu nedenle Google Nexus One gerçekten özellikleriyle ve eğer android yazılımı için geniş bir uygulama desteği sunarsa İphone u tahtından indirebilir.Samsungda sırf yazılım desteğinin yoksunluğu sebebiyle istenilen noktaya bir türlü gelemiyor.
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anelka39 9 yıl

wolfturk
İphone kesinlikle parasını hakeden bir cihaz değil.İlk çıktığında gelen eksikler şuan pikasadaki 10 da 1 fiyatına olan cihazlarda var. 2 Mega piksel kamera 3g için flash bile yok 100 ytl lik telefonlarda bile var bu özellik 7-8 yıl öncesinin teknolojisi 3gs deki 3.2 mp kamera yine flash yok 5 yıl öncesinin teknolojisi iphonenun işe yarayan yeri yazılım ve ekranı ve dokunmatiğidir.Şarjı değişmiyor 2 sene içinde şerj süresinin %70 i kaybediyor.Bu özelliklere göre fiyatı olması gerekenin 2-3 katı 3gs nin fiyatı 1000 tl yi geçmemesi gerekirdi.Bu nedenle Google Nexus One gerçekten özellikleriyle ve eğer android yazılımı için geniş bir uygulama desteği sunarsa İphone u tahtından indirebilir.Samsungda sırf yazılım desteğinin yoksunluğu sebebiyle istenilen noktaya bir türlü gelemiyor.

arkadasim asagi yukari fikirlerimiz ayni samgung konusunda da haklisin belki bada os samsungun bu sorununu cozebilir
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Reis-i Eagles 9 yıl
iPhone & Nexus One Resimleri:
dailymobile.se/...


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joseph1979 9 yıl
bekliyorum sabırsızlıkla
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
iphone 4G yeni telefonum olcaktır Apple herşeyiyle kalite
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bRk.. 9 yıl
@suslu76

Kesinlikle katılıyorum ayrıca iphone bence verilen o fazlaca paranın hakkını yazılım desteğiyle kapatıyor.

Geçen gün arkadaşın iphone una bedava bir kaç uygulama yükledik ama çok şaşırdım.Uyduruk program ve oyunlar değildi yani..
1-6$ arasında da çok kaliteli program ve oyunlar var. Şuan Nokia e65 kullanıyorum ama bundan sonraki telefonum iphone un yeni çıkan modeli olacak ha tabi Nexus One o zamana kadar daya iyi bir uygulama zenginliğine kavuşursa onu tercih ederim.

Yalnız bu tür telefonların donanımsal ve yazılımsal özellikleri yerine sırf marka havası için elinde gezdirenlere gıcık oluyorum. Para onda ya belli etmesi gerek.
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suslu76 9 yıl
@davidoffmath
neden farklı segmentlerde olsun ki? ikisi de dokunmatik geniş ekranlı klavyesiz akıllı telefon
ayrıca iphone bence bu denli konuşulmayı hakeden bir cihaz
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Tolgá 9 yıl
tasarımı güzel değilmiş
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Davidoffmath 9 yıl
Herşey iyi güzel ama yeter artık tanıtımlarda reklamlarda herşeyde iphone hay bu iphone u çıkaranın diye içimden sövüyorum ikisi farklı segmentlerde değil mi bunların ya yaptıkları işlerde hiç mi fark yok maemo5 winmo android hangi işletim olursa farketmiyor iphone macos una karşı bunların bir farkı olmalı her konunun altında bu meretin konuşulmasından sıkıldım...Bunun en büyük nedenide tanıtımlardaki yapılan kıyaslar işte kullanıcılara ister istemez empoze ediliyor hadi iphone la kıyaslayın diye!!!
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