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    Anlık Bildirim

    Google, akıllı telefonlar için Starlink’in baş rakibine yatırım yapıyor

    Uydudan internet hizmeti yarışı kızışıyor. Google, AT&T ve Vodafone uydudan akıllı telefonlara internet sağlayan Starlink rakibi AST SpaceMobile’a yatırım yapıyor.
    Google’dan akıllı telefonlar için Starlink rakibine yatırım Tam Boyutta Gör
    Google, AT&T ve Vodafone, alçak Dünya yörüngesindeki uydulardan akıllı telefon hizmeti sunmayı planlayan Starlink'in rakibi AST SpaceMobile'a 206,5 milyon dolar yatırım yapıyor. Bu yatırım kararı sadece AST SpaceMobile’ın faaliyetlerini destekleme amacını taşımıyor. Üç firma da şirketten hizmet satın alacak.

    Vodafone ve AT&T, planlanan ticari hizmeti desteklemek için AST SpaceMobile'dan ağ ekipmanı satın alma siparişleri vermiş durumda. Öte yandan Google ise Android ve ilgili cihazlarda SpaceMobile ağ bağlantısı için ürün geliştirme, test ve uygulama planları konusunda işbirliği yapmayı kabul etti. Yörüngede çok büyük bir test uydusu bulunan AST, daha önce Rakuten, American Tower ve Bell Canada'dan yatırım almıştı. Bununla birlikte SpaceX'in yan kuruluşu Starlink'in uydudan akıllı telefonlara internet hizmeti için ABD'de T-Mobile ve diğer ülkelerde çeşitli operatörlerle anlaşmaları bulunuyor.

    Uydudan akıllı telefonlara internet teknolojisi öncelikli olarak ulaşılması zor alanlarda hücresel ağlara bir ek olarak görülüyor. Starlink gibi AST SpaceMobile da ana hedef olarak karasal ağ kapsama alanını tamamlayıcı nitelikte olacak.

    Rekabet kızışacak

    Google’dan akıllı telefonlar için Starlink rakibine yatırım Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere AST SpaceMobile, geçtiğimiz yıl ilk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. O dönem yapılan açıklamada kullanılan Galaxy S22 telefonunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve 14Mbps indirme hızına ulaşıldığı belirtilmişti.

    Bununla birlikte AST SpaceMobile her ne kadar yörüngede test uydularına sahip olsa da ilk 5 ticari uydularını 31 Mart’a kadar fırlatmayı hedefliyor. Firma toplamda 243 uyduyu öngörüyor. Prototip uydu 5 MHz kanalları üzerinden veri iletiyor. Ancak firma, planlanan operasyonel uyduları 40 Mhz'ye kadar kapasiteyi destekleyecek şekilde tasarladı, bu da potansiyel olarak 120Mbps'ye kadar veri iletim hızlarına olanak sağlıyor.

    Starlink halihazırda evlere internet hizmeti sağlayan 5.000'den fazla uyduya sahip ve on binlerce uyduyu daha fırlatmayı planlıyor olsa da, hücresel özellikli uydular açısından AST SpaceMobile'ın çok ilerisinde değil. SpaceX, standart LTE telefonlara hücresel iletim sağlayabilen ilk altı Starlink uydusunu birkaç hafta önce fırlattı ve teknolojiyi T-Mobile telefonları arasında gönderilen ilk mesajlarla gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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