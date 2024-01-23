Google, akıllı telefonlar için Starlink’in baş rakibine yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör Google, AT&T ve Vodafone, alçak Dünya yörüngesindeki uydulardan akıllı telefon hizmeti sunmayı planlayan Starlink'in rakibi AST SpaceMobile'a 206,5 milyon dolar yatırım yapıyor. Bu yatırım kararı sadece AST SpaceMobile’ın faaliyetlerini destekleme amacını taşımıyor. Üç firma da şirketten hizmet satın alacak.

Starlink rakibi AST SpaceMobile büyümeye devam ediyor

Vodafone ve AT&T, planlanan ticari hizmeti desteklemek için AST SpaceMobile'dan ağ ekipmanı satın alma siparişleri vermiş durumda. Öte yandan Google ise Android ve ilgili cihazlarda SpaceMobile ağ bağlantısı için ürün geliştirme, test ve uygulama planları konusunda işbirliği yapmayı kabul etti. Yörüngede çok büyük bir test uydusu bulunan AST, daha önce Rakuten, American Tower ve Bell Canada'dan yatırım almıştı. Bununla birlikte SpaceX'in yan kuruluşu Starlink'in uydudan akıllı telefonlara internet hizmeti için ABD'de T-Mobile ve diğer ülkelerde çeşitli operatörlerle anlaşmaları bulunuyor.

Uydudan akıllı telefonlara internet teknolojisi öncelikli olarak ulaşılması zor alanlarda hücresel ağlara bir ek olarak görülüyor. Starlink gibi AST SpaceMobile da ana hedef olarak karasal ağ kapsama alanını tamamlayıcı nitelikte olacak.

Rekabet kızışacak

Bununla birlikte AST SpaceMobile her ne kadar yörüngede test uydularına sahip olsa da ilk 5 ticari uydularını 31 Mart’a kadar fırlatmayı hedefliyor. Firma toplamda 243 uyduyu öngörüyor. Prototip uydu 5 MHz kanalları üzerinden veri iletiyor. Ancak firma, planlanan operasyonel uyduları 40 Mhz'ye kadar kapasiteyi destekleyecek şekilde tasarladı, bu da potansiyel olarak 120Mbps'ye kadar veri iletim hızlarına olanak sağlıyor.

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Starlink halihazırda evlere internet hizmeti sağlayan 5.000'den fazla uyduya sahip ve on binlerce uyduyu daha fırlatmayı planlıyor olsa da, hücresel özellikli uydular açısından AST SpaceMobile'ın çok ilerisinde değil. SpaceX, standart LTE telefonlara hücresel iletim sağlayabilen ilk altı Starlink uydusunu birkaç hafta önce fırlattı ve teknolojiyi T-Mobile telefonları arasında gönderilen ilk mesajlarla gösterdi.

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