Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek

Son dönemde yaygın hale gelen bulut oyun hizmetlerinden Stadia, çeşitli eleştirileri de beraberinde getirse de yoluna devam ediyor. Google, Stadia kontrolcüsü ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Hali hazırda Stadia kontrolcüsünü bilgisayarınızda Stadia platformu dışında oyunlar için kullanmak istediğinizde kablolu bağlantı sağlamanız gerekiyor. Yeni gelişme dizüstüsünde yeterli port bulunmayan kullanıcıları sevindirecek.

Google’ın duyurusuna göre artık Stadia kontrolcüsü bilgisayarınıza bu senaryo için kablosuz olarak da kullanılabilecek. Bunun için kontrolcünüzü Wi-Fi ağınız üzerinden Stadia.com’a kayıt ettirmeniz gerekiyor.

Diğer taraftan halen Google’ın gamepad’ini telefonda kablosuz kullanmak mümkün değil. USB Type-C kablosunu bir OTG adaptörüyle telefonunuza bağlama gereksinimi halen devam ediyor. Stadia kontrolcüsü oyun hizmetinden bağımsız bir şekilde 69 dolara elde edilebiliyor.

https://www.engadget.com/google-stadia-controller-web-support-232023568.html

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