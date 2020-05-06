Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek

    Teknoloji devinin bulut oyun hizmetiyle sunduğu kontrolcüsünün kullanım imkanı genişletiliyor.
    1 hf.
    1,3b
    1
    5
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek

    Son dönemde yaygın hale gelen bulut oyun hizmetlerinden Stadia, çeşitli eleştirileri de beraberinde getirse de yoluna devam ediyor. Google, Stadia kontrolcüsü ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

    Hali hazırda Stadia kontrolcüsünü bilgisayarınızda Stadia platformu dışında oyunlar için kullanmak istediğinizde kablolu bağlantı sağlamanız gerekiyor. Yeni gelişme dizüstüsünde yeterli port bulunmayan kullanıcıları sevindirecek.

    Google’ın duyurusuna göre artık Stadia kontrolcüsü bilgisayarınıza bu senaryo için kablosuz olarak da kullanılabilecek. Bunun için kontrolcünüzü  Wi-Fi ağınız üzerinden Stadia.com’a kayıt ettirmeniz gerekiyor.

    Diğer taraftan halen Google’ın gamepad’ini telefonda kablosuz kullanmak mümkün değil. USB Type-C kablosunu bir OTG adaptörüyle telefonunuza bağlama gereksinimi halen devam ediyor. Stadia kontrolcüsü oyun hizmetinden bağımsız bir şekilde 69 dolara elde edilebiliyor.



    https://www.engadget.com/google-stadia-controller-web-support-232023568.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Yani bu kontrolcüyü kullanmak için internet sitesine kayıt açmak gerekiyor ise kontrolcü sadece internete bağlı iken çalışır olacak değil mi? Garipmiş. Oysa bu kontrolcüyü satarak ki pahalı bir şey hem yerel oyunlarını hem de stadia oyunlarını oynatabilmesi avantaj olurdu firma için. Sırf şeklinden dolayı alıp kullanmak isteyecekler olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf.
    Bu kontrolcü wifi ile bağlanabiliyorsa telefona neden kablo ile bağlamam gerekiyor ki sacma
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PeterPan13 (Bedirhan Yücel) 1 hf. Rachsuchtig
    Bluetooth ile gecikme olacağı için böyle yapıyorlar. İlk başta Bluetooth sadece TV için aktifti,, şimdi tarayıcı da geldi

    Muhtemelen 1-2 ay içinde telefona da destek gelir. Zaten telefondan Chrome ile kablosuz oynamak mümkün. Sadece uygulama henüz desteklemiyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor 1 hf. Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk! 1 hf. Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor 1 hf. Vestel’in akıllı saati satışa çıktı 1 hf. Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı 1 hf. Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı 1 hf. Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı 1 hf. iTopya PC sorularınızı cevaplıyor! 1 hf. ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı 1 hf. Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor 1 hf. Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor 1 hf. Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi 1 hf. Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek Sonraki Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot 1 hf. Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor 1 hf. Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti 1 hf. Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı 1 hf. Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı 1 hf. Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı 1 hf. Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı 1 hf. THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu 1 hf. EKG özellikli kolye geliştirildi 1 hf. Qualcomm vs Mediatek Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro ön inceleme 1 hf. Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak 1 hf. Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor 1 hf. iOS 14 için tarih belli oldu 1 hf. LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı 1 hf. Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak 1 hf. Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem 1 hf. Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir 1 hf. Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz! 1 hf. ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak? 1 hf. Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi