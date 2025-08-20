Giriş
    Black Myth: Zhong Kui duyuruldu: PC ve konsola gelecek

    Black Myth serisinin yeni oyunu “Black Myth: Zhong Kui” duyuruldu. Oyun, Wukong’un devamı niteliğinde olmayacak. Ayrıca Zhong Kui, henüz geliştirme sürecinin başlarında bulunuyor.

    Black Myth: Zhong Kui duyuruldu: PC ve konsola gelecek Tam Boyutta Gör
    Game Science Studio, Black Myth: Wukong’un gördüğü büyük ilginin ardından yeni projesini duyurdu. “Black Myth: Zhong Kui”, Gamescom Opening Night Live etkinliğinin kapanışında kısa ama etkileyici bir sinematik fragmanla tanıtıldı.

    Henüz geliştirme aşamasında olan yapım için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Stüdyonun resmi açıklamasında, oyunun ne zaman hazır olacağına dair net bir takvim bulunmadığı, ancak tamamlandığında hem PC hem de tüm ana konsol platformlarında yayınlanmasının planlandığı belirtildi.

    Çıkışını beklemeyin

    Yeni oyunun, tıpkı selefi gibi Çin mitolojisinden ilham aldığı görülüyor. Zhong Kui efsanelerde, hayaletleri ve kötü ruhları alt eden bir kahraman olarak biliniyor. Bu nedenle yapımda doğaüstü ve fantastik öğelerin öne çıkması bekleniyor.

    Bilinen diğer detaylara göre, Black Myth: Zhong Kui de tek oyunculu bir aksiyon rol yapma oyunu (ARPG) olacak ve önceki oyunun yolundan ilerleyecek. Ancak Zhong Kui, ilk oyunun devamı niteliğinde olmayacak; kendi başına ayrı bir yapım olacak. Stüdyo, yeni projede yenilikçi değişiklikler yapmayı, yeni şeyler yaratmayı ve geçmişteki hataları gözden geçirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

    Tüm bunlara ek olarak Black Myth: Zhong Kui için stüdyo daha yolun en başında. yunun hikayesi için “hala taslak bile tamamlanmadı” ifadesi kullanılıyor ve proje şu anda boş bir klasörden öte değil.

    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

