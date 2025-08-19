Giriş
    Avrupa'da 2025'in en çok satan oyunları açıklandı: FC 26 ve AC Shadows zirvede

    Ubisoft'un yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, Avrupa'da 2025'in en çok satan yeni oyunu oldu. Ancak genel sıralamada liderlik EA Sports FC 25'in elinde. İşte detaylar...

    Avrupa'da 2025'in en çok satan oyunları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da en çok satan oyunlar listesine dair 2025 verileri paylaşıldı. GSD tarafından aktarılan bilgilere göre Ubisoft'un son AC oyunu Assassin's Creed Shadows, "bu yılın en çok satan yeni oyunu" olmayı başardı. Ancak toplam satışlarda zirve, geçtiğimiz yıl çıkış yapan EA Sports FC 25'in elinde.

    2025'in en çok satan oyunları

    Kaçıranlar için AC Shadows'un başarısı Ubisoft için oldukça kritik bir dönemde geliyor. Şirket, Star Wars Outlaws'un başarısız çıkışı sonrası zor bir dönemden geçiyordu. Oyunun iki kez ertelenmesinin ardından Mart 2025'te piyasaya sürülmesi meyvesini verdi ve oyun hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan genel olarak olumlu yorumlar aldı.

    AC Shadows'a ek olarak EA Sports FC 25 listenin zirvesinde yer alıyor. 2024 Eylül çıkışlı oyun, futbol kategorisindeki popülerliğini yeni yıla da taşımış durumda. Listenin devamında yer alan oyunlar ise, sırasıyla GTA 5, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Call of Duty: Black Ops 6, Mario Kart World ve Kingdom Come: Deliverance 2.

    GSD'nin paylaştığı verilere göre 2025'in ilk 19 haftasında oyun satışları bir önceki yıla göre %9 azaldı. Buna karşın harcamalardaki düşüş yalnızca %2 seviyesinde kaldı. Bunun temel nedeni, oyunların ortalama satış fiyatındaki %8'lik artış oldu. Dijital oyunlar, fiziksel kopyalara göre çok daha güçlü bir performans sergiledi.

    52 milyon dijital satışa karşılık fizikselde 19,7 milyon adetlik satış kaydedildi. Dijital pazarın toplam içindeki payı %74'e ulaştı. Toplam satışlarda ise halen Rockstar, EA ve Nintendo’nun yapımları güçlü konumlarını koruyor.

    1. EA Sports FC 25 (EA)
    2. Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft)
    3. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
    4. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
    5. Hogwarts Legacy (Warner Bros)
    6. Split Fiction (EA)
    7. Monster Hunter Wilds (Capcom)
    8. Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
    9. Mario Kart World (Nintendo)
    10. Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion)
    11. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda)
    12. Star Wars Battlefront 2 (EA)
    13. Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco)
    14. It Takes Two (EA)
    15. Grand Theft Auto Online (Rockstar)
    16. NBA 2K25 (2K Games)
    17. F1 25 (EA)
    18. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
    19. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)
    20. Battlefield 1 (EA)
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

