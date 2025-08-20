Giriş
    Age of Empires IV, PS5'e geliyor: Yeni DLC duyuruldu

    Yayıncı Xbox Game Studios ile geliştiriciler World's Edge ve Relic Entertainment, Age of Empires IV: Anniversary Edition'ın PlayStation 5'e geleceğini duyurdu. Ayrıca yeni DLC yolda.

    Age of Empires 4, PS5 ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Age of Empires IV: Anniversary Edition, PlayStation 5'e geliyor. The Game Awards'da 2021'in en iyi simülasyon/strateji oyunu ödülünü kazanan Age of Empires serisinin bu oyunu, kontrolcüler için optimize edilmiş olarak 4 Kasım 2025'te PS5 kullanıcılarına sunulacak.

    Tam kontrol cihazı desteği

    Age of Empires II’nin ardından serinin amiral gemisi olarak büyük beğeni toplayan Age of Empires IV, tam kontrol cihazı desteğiyle PlayStation 5 konsollarına geliyor. Kolayca kontrol edilebilen otomasyon seçenekleri, kolaylaştırılmış taktiksel komutlar ve DualSense aracılığıyla birlikleri hızlıca seçmek için dairesel kullanıcı arayüzü sistemi içerecek.

    Türkiye'de ön siparişe açıldı, 4 Kasım'da çıkacak

    Age of Empires IV: Anniversary Edition, şu anda PlayStation Store’da ön siparişe açık ve fiyatı 1.000 TL. Yeni DLC’yi (Dynasties of the East) içeren premium sürümün fiyatı 1.800 TL.

    Yeni DLC: Dynasties of the East

    Dynasties of the East, oyuncular için Altın Ordu (Moğol varyantı), Makedon Hanedanlığı (Bizans varyantı), Sengoku Daimyo’su (Japon varyantı) ve Tuğluk Hanedanlığı (Delhi Sultanlığı varyantı) olmak üzere dört yeni uygarlık içeriyor. Her birinin kendine özgü birimleri, teknolojileri ve diğer oyunculara ve yapay zeka rakiplerine karşı kullanabilecekleri stratejileri bulunuyor. Pakette ayrıca yağmur ormanlarından kıyı şeritlerine kadar her şeyi tanıtan 6 yeni biyom bulunuyor.

    Yeni oyun modu: Crucible

    Tüm bunlara ek olarak, Age of Empires 4, genişleme paketinin bir parçası olarak yepyeni bir oyun modu kazanıyor. “Crucible” olarak adlandırılan bu oyun, tek oyunculu oyun severler için düşman saldırıları, rastgele hedefler ve maçlar sırasında açılacak yükseltmeler sunan bir roguelite deneyimi sunacak.

