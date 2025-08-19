Giriş
    Microsoft, uygun fiyatlı Xbox Cloud Gaming planı üzerinde çalışıyor

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming’i daha erişilebilir hâle getirmeyi planlıyor. Şirket, sadece bulut oyunlarına odaklı daha uygun fiyatlı bir abonelik ile daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedefliyor.

    Microsoft’tan uygun fiyatlı Xbox Cloud Gaming planı geliyor Tam Boyutta Gör
    Güçlü internet bağlantısına sahip ancak ayrı bir konsol ve oyun seti satın almak istemeyen oyuncular için öne çıkan Xbox Cloud Gaming hakkında Microsoft’un görünüşe göre yeni planları var. Bu servis, kullanıcılara Microsoft’un bulut platformunda barındırılan oyunları sabit bir aylık ücret karşılığında oynama imkanı sunuyor. Şimdi ise Microsoft’un daha uygun bir plan üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

    Sadece bulut odaklı Game Pass gelebilir

    Microsoft’un Next Generation Başkan Yardımcısı Jason Ronald, yakın zamanda resmi Xbox podcast’ine katıldı ve şirketin oyun alanındaki bazı planlarına dair ipuçları verdi. Ronald, Xbox Game Pass aboneliklerinin önemli bir kısmının özellikle bulut oyunları için kullanıldığını vurguladı:

    “Gördüğümüz şeylerden biri, birçok oyuncunun Game Pass Ultimate’i buluta erişmek için kullanıyor olması. Bu, onların oyun oynama şeklinin birincil yolu olabilir veya hareket halindeyken ek bir oynama yöntemi olabilir. Bu, bizim için hizmeti çok daha uygun fiyatlı hale getirme ve daha fazla oyuncuya erişilebilir kılma fırsatı yaratıyor: ister yeni bölgelere açılmak, ister buluta erişimin yeni yollarını sunmak olsun.”

    Ronald, sadece bulut oyunlarına odaklı Game Pass aboneliği planlandığını doğrudan doğrulamadı ancak servisi daha uygun hâle getirmenin en mantıklı yolunun sadece akış odaklı bir abonelik sunmak olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

    Şu an için Xbox Cloud Gaming, ayda 19,99 dolar ücretle satılan Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine bağlı durumda. Yani sadece bulut oyunlarıyla ilgilenen kullanıcılar bile diğer Xbox avantajlarını istemeseler dahi aylık 20 dolar ödemek zorunda kalıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

