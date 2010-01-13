Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google tüm kullanıcılarına 1GB ücretsiz bulut depolama alanı sunacak

9 yıl
20,3b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google tüm kullanıcılarına 1GB ücretsiz bulut depolama alanı sunacak
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran gelişmelerden biri de hiç şüphe yok ki internet devi Google'ın, Chrome OS isimli yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini açıklaması olmuştu. Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Chrome OS, bilindiği üzere öncelikli olarak netbook'lar gibi ultra-taşınabilir yapıdaki bilgisayarları hedef alıyor ve yapısal özellikleri itibariyle bulut-bilgi işlem uygulamalarının merkezinde yer alması bekleniyor.

Google açıklamasında Chrome OS tabanlı netbook'larda depolama sürücüsü olarak SSD veya USB bellek gibi NAND flash tabanlı çözümlerin desteklendiği belirtse bile işletim sisteminin temelde online uygulamalar için geliştirildiği biliniyor. Yani kullanıcılara tek bir bilgisayara bağımlı kalmadan internet erişimine ulaşılan herhangi bir yerden istedikleri dosya ve çalışmalarına erişebilmeleri amaçlanıyor.

Peki bu kadar detayı neden verdik ? Google yeni yaptığı bir açıklamayla önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına 1GB bulut depolama alanı sunacağını açıkladı. Google Docs üzerinden sağlanacak ücretsiz hizmet kapsamında Google hesabı olan kullanıcılar, diledikleri herhangi bir dosyayı, bir başka dosya formatına çevirmeden doğrudan Google'ın kendilerine tahsis ettiği alanda depolayabilecek, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden tekrar erişebilecekler.

Eğer 1GB depolama alanı bana yetmez diyorsanız, Google onu da sizin için düşündü ve Gigabyte başına yıllık 0.25$ maliyetle daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara farklı seçeneklersun mayı da planladı. Zamanla artması beklenen 1GB kapasiteli bulut depolama alanının temel kullanım hedefleri arasında Chrome OS işletim sistemiyle ihtiyaç duyulacak çevrimiçi içerik saklama ve yedekleme gereksinlernin karşılanması da olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnuR 9 yıl
Google Docs'un kapasitesi 1GB'ta çıktı, ve hertürlü dosyayı destekliyor.Daha çok alan için fiyatlandırma da şu şekilde.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exit to DOS 9 yıl
Güzel ve ücretsiz hizmetler , gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel ama google gitgide büyüyor bu aslında gerçekten büyük tehlike. Rahatsızlık duyan arkadaşlara katılıyorum.


mk2kill

rapıd denen soyguncuların sonu yaklaşıyor.


ilk aklıma gelen bu oldu :D rapıd'in işi biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
'' Geçin 8 mbit'e 80 kb/sn upload yapın ''
ucube mesajlar yazmayın, burvuva kımlılerınız sızde saklı kalsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veliveliveli 9 yıl
aynı şey dropbox'ta var. 2gb veriyor. arkadaşa önerirseniz ilave 250mb veriyor arkadaş başı. benim yerim dolmak üzere, isteyen bikaç arkadaş varsa onlara davet yollamak istiyorum böylece yerim artar..

pm atın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
dropbox ı çok beendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 9 yıl
keşke hızlı internetimiz olsada bu hizmetlerden yeterince faydalanabilsek.ama adsl ile bu iş biraz zor gibi.8mbit kullananın bile dakikada 80 ile upload edebiliyorsa bu sistemleri verimli kullanabilmemiz çok zor.birde dosya upload ederken internetin kitlenmeside cabası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Harika bir haber Teknolog'un baş kısmına ekledim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 9 yıl
yakında harddisk olayından kurtulmak mı...
bu anca 10 yıl sonra olabilir (iyimser), şuan ki internetin hızı ile bu imkansız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nibur_n 9 yıl
Zaten internette saklanabilse bile, onu geçtiğimiz her bilgisayara yeniden yüklemek zorunda olmayacak mıyız? Bir nevi rapid share değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@bobita
Çok önemli askeri projeler falan mı var elinde.Mail adresini bile onlardan alıyorsun,tükettiğin ürünlerin %80 ide onlara ait.Gidip 2 dosya upload edince adamlar bilgi mi çalacak senden ?Böyle birşey için 25 cent istemesi çok abartılacak bir durum değil GB bazında.Zorla aldırmıyor sana sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genccimbomlu 9 yıl
dosyaları oldugu gibi yüklemek ve geri almak çok iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
rapıd denen soyguncuların sonu yaklaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoriKalina 9 yıl

fx57


Geçtiğimiz yıla damgasını vuran gelişmelerden biri de hiç şüphe yok ki internet devi Google'ın, Chrome OS isimli yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini açıklaması olmuştu. Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Chrome OS, bilindiği üzere öncelikli olarak netbook'lar gibi ultra-taşınabilir yapıdaki bilgisayarları hedef alıyor ve yapısal özellikleri itibariyle bulut-bilgi işlem uygulamalarının merkezinde yer alması bekleniyor.


Google açıklamasında Chrome OS tabanlı netbook'larda depolama sürücüsü olarak SSD veya USB bellek gibi NAND flash tabanlı çözümlerin desteklendiği belirtse bile işletim sisteminin temelde online uygulamalar için geliştirildiği biliniyor. Yani kullanıcılara tek bir bilgisayara bağımlı kalmadan internet erişimine ulaşılan herhangi bir yerden istedikleri dosya ve çalışmalarına erişebilmeleri amaçlanıyor.


Peki bu kadar detayı neden verdik ? Google yeni yaptığı bir açıklamayla önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına 1GB bulut depolama alanı sunacağını açıkladı. Google Docs üzerinden sağlanacak ücretsiz hizmet kapsamında Google hesabı olan kullanıcılar, diledikleri herhangi bir dosyayı, bir başka dosya formatına çevirmeden doğrudan Google'ın kendilerine tahsis ettiği alanda depolayabilecek, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden tekrar erişebilecekler.


Eğer 1GB depolama alanı bana yetmez diyorsanız, Google onu da sizin için düşündü ve Gigabyte başına yıllık 0.25$ maliyetle daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara farklı seçeneklersun mayı da planladı. Zamanla artması beklenen 1GB kapasiteli bulut depolama alanının temel kullanım hedefleri arasında Chrome OS işletim sistemiyle ihtiyaç duyulacak çevrimiçi içerik saklama ve yedekleme gereksinlernin karşılanması da olacak.




"seçenekler sunmayı"


----------------

Aslında zaten GMail'i depolama alanı olarak kullanabiliyoruz, neden böyle bir şey yapmışlar ki? GMail Drive adlı bir program vardı zamanında, GMail'i USB gibi kullandırtıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
muhalefet tabiki olmalı,ancak yapıcı nitelik taşımalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
Gb başına 25 cent çok uygun google bir çok sektörde firmalra darbe vurmaya devam ediyor. rapid gibi firmalarda bu hizmetten çok etkilecek. sonuçta google ın bu desteği zincirleme bir etki yaratacak. herkes bu desteği vermek zorunda kalacak ve dosya paylaşım sitelerine ihtiyaç azalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozdeniz1907 9 yıl
Bu yüzden hem Google hem Microsoft yüklü miktarda ceza yediler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marantz 9 yıl
iyide flash diskmi bu!? türkiyede daha uzun bir süre işe yaramaz gibi 20kb ile ben ne atıcam ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20282 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, google ve
2 etiket daha depolama ücretsiz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim