Google tüm kullanıcılarına 1GB ücretsiz bulut depolama alanı sunacak

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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran gelişmelerden biri de hiç şüphe yok ki internet devi Google'ın, Chrome OS isimli yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini açıklaması olmuştu. Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Chrome OS, bilindiği üzere öncelikli olarak netbook'lar gibi ultra-taşınabilir yapıdaki bilgisayarları hedef alıyor ve yapısal özellikleri itibariyle bulut-bilgi işlem uygulamalarının merkezinde yer alması bekleniyor.

Google açıklamasında Chrome OS tabanlı netbook'larda depolama sürücüsü olarak SSD veya USB bellek gibi NAND flash tabanlı çözümlerin desteklendiği belirtse bile işletim sisteminin temelde online uygulamalar için geliştirildiği biliniyor. Yani kullanıcılara tek bir bilgisayara bağımlı kalmadan internet erişimine ulaşılan herhangi bir yerden istedikleri dosya ve çalışmalarına erişebilmeleri amaçlanıyor.

Peki bu kadar detayı neden verdik ? Google yeni yaptığı bir açıklamayla önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına 1GB bulut depolama alanı sunacağını açıkladı. Google Docs üzerinden sağlanacak ücretsiz hizmet kapsamında Google hesabı olan kullanıcılar, diledikleri herhangi bir dosyayı, bir başka dosya formatına çevirmeden doğrudan Google'ın kendilerine tahsis ettiği alanda depolayabilecek, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden tekrar erişebilecekler.

Eğer 1GB depolama alanı bana yetmez diyorsanız, Google onu da sizin için düşündü ve Gigabyte başına yıllık 0.25$ maliyetle daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara farklı seçeneklersun mayı da planladı. Zamanla artması beklenen 1GB kapasiteli bulut depolama alanının temel kullanım hedefleri arasında Chrome OS işletim sistemiyle ihtiyaç duyulacak çevrimiçi içerik saklama ve yedekleme gereksinlernin karşılanması da olacak.