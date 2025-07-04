Google'ın Gemini botları artık Gmail, Drive ve dahasında

Gems’ler artık Workspace uygulamalarında
Gems, daha önce yalnızca Gemini uygulaması içinde çalışıyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan özel amaçlar için oluşturulmuş yapay zeka botlarını doğrudan Workspace içinden kullanabilecek. Google, bu özelliğin tekrarlayan istemleri azaltarak daha verimli çalışmayı hedeflediğini belirtiyor.
Markaya özel içerik üretimi, sınavlara hazırlık veya satış sunumları oluşturma gibi görevler için uzmanlaşmış botlar, artık dokümanlar içinde kullanılabilir hale geliyor. Kullanıcılar, bu Gems’lere dosya yükleyerek yapay zekânın bağlamı daha iyi anlamasını da sağlayabiliyor. Öte yandan, Google’ın sunduğu hazır Gems seçenekleri arasında metin düzenleme, kod yazma, içerik testi ve sunum fikirleri geliştirme gibi işlevler de yer alıyor.
Henüz Workspace uygulamaları içinde yeni bir Gem oluşturulamıyor. Ancak kullanıcılar gemini.google.com/gems/create adresinden ya da uygulama içi yan paneldeki “Yeni bir Gem oluştur” seçeneğiyle kendi botlarını yapılandırabiliyor. Workspace içindeki @-mention desteği ile dosya ve klasör erişimi de hem özel hem hazır Gems’lerde aktif.
Yeni özellik, 2 Temmuz’dan itibaren Gemini’a yan panelden erişebilen tüm Google Workspace kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Ancak Google, dağıtımın 15 gün kadar sürebileceğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: