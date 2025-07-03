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Tam Boyutta Gör Google, gelişmiş video üretim modeli Veo 3’ü artık dünya genelindeki Gemini Pro abonelerinin kullanımına sundu. Daha önce yalnızca AI Ultra abonelerine özel olan bu araç, artık AI Pro kullanıcıları için de erişilebilir hale geldi.

Ücretli Gemini kullanıcılarına Veo 3 desteği

Google Ürün Direktörü Josh Woodward, yaptığı açıklamada Hindistan, Endonezya ve Avrupa dahil olmak üzere 159 ülkede Pro abonelerinin Veo 3 Fast ile video oluşturabildiğini duyurdu. Kullanıcılar, Gemini uygulaması üzerinden bu gelişmiş araca erişerek günlük olarak üç adet Veo 3 Fast videosu üretebilecek. Bu sınırın aşılması durumunda sistem otomatik olarak bir önceki model olan Veo 2’ye geri dönüyor.

İlk olarak Mayıs 2025’teki Google I/O etkinliğinde tanıtılan Veo 3, yalnızca görsel değil, diyaloglar, arka plan sesleri ve doğa efektleri gibi ses unsurlarını da içeren videolar üretebiliyor. Google, modelin gerçekçi fizik kurallarına uygun sahneler ve doğru dudak senkronizasyonu sunabildiğini vurguluyor. Kullanım senaryoları arasında, kullanıcıların yazdığı kısa hikayeleri video formatına dönüştürmek gibi yaratıcı seçenekler bulunuyor.

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Veo 3 Fast, önceki sürüme kıyasla iki kat daha hızlı çalışıyor ve Google’ın yaptığı altyapı iyileştirmeleri sayesinde daha az hata ile video üretimi sağlıyor. Şirket ayrıca yakın gelecekte, fotoğraflardan video üretme özelliğinin de sisteme entegre edileceğini açıkladı.

Google AI Pro aboneliği Türkiye’de ilk ay ücretsiz olmak üzere aylık 720 TL’den sunuluyor. En üst paket Google AI Ultra ise ilk üç ay 4.500 TL ve sonraki aylar 9.000 TL fiyat etiketine sahip.

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Google Veo 3, Gemini uygulamasında “Pro” abonelere sunuldu

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