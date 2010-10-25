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Google TV konseptinin ilk temsilcisi olan Logitech Revue mercek altında

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in büyük önem verdiği akıllı televizyon konspetinin ilk adımı olan Google TV, internet devi Google'ın Android işletim sistemini, Intel'in işlemci teknolojisini, Sony'nin televizyonlarını ve Logitech'in özel televizyon kutusunu bir araya getiriyor. Google TV için şu anda iki ayrı tasarım anlayışı bulunuyor ki bunlarda ilki standart televizyonlarla birlikte Logitech'in Revue modeli gibi harici kutular kullanmak, diğeri ise Sony'nin yaptığı gibi harici bir kutuya ihtiyaç duymadan tüm bileşenleri televizyonlara entegre etmek. Logitech Revue gibi ürünlerde, marka ve model kısıtlaması olmadığı için konsept adına daha fazla sayıda kullanıcıyla ulaşmaları bekleniyor. Logitech tarafından resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan Revue modeli mercek altına alındı ve bileşenleri bir bir ortaya çıkartıldı.

Genel tasarım ve kullanım amaçları bir kenara bırakıldığında, sahip olduğu donanılar açısından Logitech Revue'nun netbook'larla büyük benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Intel'in 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği Google TV kutusu 1GB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Samsung ve Hynix'ten sağlanan NAND flash bellek modülleriyle toplamda 5GB'lık flash depolama alanına sahip olan kutu, konfigürasyon anlamında, Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan yeni nesil Apple TV'den (1GHz A4 işlemcisinden güç alıyor) daha güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Logitech Revue yurt dışında 179 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulurken, bir miktar daha yatırım yaparak nettop satın alma veya HTPC kurma gibi alternatifler de değerlendirebilir.


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Seko92 9 yıl
Bu tip tanıtım videolarına da sinir oluyorum.
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dostc 9 yıl
alsam mı almasam mı???
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kralhasanyigit 9 yıl
Seko92

Bu tip tanıtım videolarına da sinir oluyorum.


Google'ın reklamları hep böyle ve bence oldukça mantıklı güzel reklamlar. Gidin bi Apple'ın reklamlarını izleyin. "Telefon budur. İstediğiniz herşeyi yapan. Üretilmiş en mükemmel cihaz." tarzı cümleler geçer. Google ise bence reklamlarında oldukça anlaşılır bi şekilde ürettikleri teknolojinin ne işe yaradığını gösteriyor.


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gun 9 yıl
Tam olarak google tv'nin amacı tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil aslında. Hazırlamakta olduğum yazıdan bir kısım vereyim.
"Google'ın amacı evdeki en büyük ekran olan tv'de web videolarını yayınlayabilmek ve insanların alıştığı rahat ettiği arama barını tv'ye entegre etmek. Bunu yaparkende güçlü bir donanım kullanarak daha önce yapılamayan şeyleri rahatça gerçekleştirmek. Bunun güzel yanı web içeriği hazırlayan bir çok firmanın artık insanların salonlarına da girebilecek olması. Yani en sevdiğiniz web programlarını artık bilgisayardan izlemek zorunda değilsiniz tv'nizden de izleyebileceksiniz."
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gunescan 9 yıl
1 senedir 8 mbit stabil alıyordum da noldu? Komşu 8 mbite geçince benim işler altüst oldu. :) 15 adil kullanım kotası da cabası.
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bwhiteshark 9 yıl
Videodan anladığım kadarı ile Paket yayın yapan firmalar için Daha akıllı reklam yapma olanağı sunuyor.
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Batuist 9 yıl
ben hala bu gibi ürünler için internetin yeterli hızda olmadığını düşünüyorum.. birkaç ülke hariç japonya gibi...
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Seko92 9 yıl
Ben bunda İntel CE4100 kullanılacak sanıyordum.
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Guest 9 yıl

Batuist

ben hala bu gibi ürünler için internetin yeterli hızda olmadığını düşünüyorum.. birkaç ülke hariç japonya gibi...



bzim ülkede biraz zor an itibariyle bu ürünler için. daha 8 mbiti stabil olarak alamıyoruz.
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Rock_Rage 9 yıl
Gusel olmus interneti hızlı olan ulkeler için yararlı bir urun.
SAYGILARLA
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