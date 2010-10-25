Google TV konseptinin ilk temsilcisi olan Logitech Revue mercek altında

Intel'in büyük önem verdiği akıllı televizyon konspetinin ilk adımı olan Google TV, internet devi Google'ın Android işletim sistemini, Intel'in işlemci teknolojisini, Sony'nin televizyonlarını ve Logitech'in özel televizyon kutusunu bir araya getiriyor. Google TV için şu anda iki ayrı tasarım anlayışı bulunuyor ki bunlarda ilki standart televizyonlarla birlikte Logitech'in Revue modeli gibi harici kutular kullanmak, diğeri ise Sony'nin yaptığı gibi harici bir kutuya ihtiyaç duymadan tüm bileşenleri televizyonlara entegre etmek. Logitech Revue gibi ürünlerde, marka ve model kısıtlaması olmadığı için konsept adına daha fazla sayıda kullanıcıyla ulaşmaları bekleniyor. Logitech tarafından resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan Revue modeli mercek altına alındı ve bileşenleri bir bir ortaya çıkartıldı.

Genel tasarım ve kullanım amaçları bir kenara bırakıldığında, sahip olduğu donanılar açısından Logitech Revue'nun netbook'larla büyük benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Intel'in 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği Google TV kutusu 1GB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Samsung ve Hynix'ten sağlanan NAND flash bellek modülleriyle toplamda 5GB'lık flash depolama alanına sahip olan kutu, konfigürasyon anlamında, Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan yeni nesil Apple TV'den (1GHz A4 işlemcisinden güç alıyor) daha güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Logitech Revue yurt dışında 179 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulurken, bir miktar daha yatırım yaparak nettop satın alma veya HTPC kurma gibi alternatifler de değerlendirebilir.