Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, yeni nesil sanal klavye teknolojisi BlindType'i satın aldı

BlindType'in sitesinde "BlindType has been acquired by Google!" başlıklı bir yazı ile duyrulan satın alma BlindType'in sadece Android'e özel bir teknoloji olarak yoluna devam edeceğini gösteriyor.
8 yıl
8,7b
1
40
Cep İşletim Sistemleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dokunmatik ekranlı telefonlarda kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz sanal klavyedir. İster web gezginini kullanın ister sms yazın eğer kullandığınız telefonda yer alan sanal klavye teknolojisi dokunuşları algılama ve hata düzeltme konusunda yetersiz ise sıkıntılı anlar sizi bekliyor demektir.

Bu yılın ortalarında kodlama konusunda uzman iki kafadarın bir araya gelerek geliştirdikleri BlindType, sanal klavye anlayışına çok farklı bir açıdan yaklaşarak şu ana kadar sunulan en iyi sanal klavye deneyimini vaad ediyor.

Hali hazırda kullanılan yazım hataları düzeltme teknolojilerinin baz aldığı basılan karakterler sonunda ortaya çıkan kelimeyi, yerleşik sözlüktekilerle kıyaslayarak tahminde bulunma tekniği yerine; "Nereye, Ne zaman ve Neden Sonra" bastığınızı takip ederek tahminde bulunma tekniğini kullanan BlindType, videoda da görebileceğiniz gibi hangi karaktere bastığınızdan çok nerelere basmak istediğinizi tahmin ederek hata düzeltme yapıyor.

Google'da bu teknolojiden etkinlenmiş olacak ki geçtiğimiz günlerde sessiz bir şekilde BlindType'i satın aldı. BlindType'in sitesinde "BlindType has been acquired by Google!" başlıklı bir yazı ile duyrulan satın alma, iPhone ve iPad için de geliştirilen BlindType'in sadece Android'e özel bir teknoloji olarak yoluna devam edeceğini gösteriyor.


http://www.blindtype.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
twentyone 8 yıl
çok tuttum sanırım bu işin en zor kısmı olasılıkları çıkarabilmek her harfin etrafında 4 harf olduğunu düşünürsek yazılacak kelime basmaya çalıştığımız ama ıskaladığımız harfle beraber 5 harf ten birini içericek olasılık hesabına gel :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 8 yıl
iphone'da hali hazırda çalışan bir teknoloji ama arac kullanırken mesaj yazmada genelde iyi ama bazen cok ısrarcı olup insanı çileden cıkarabiliyor... birde hatun yazıyı okuyor (yani yazdınız hatalı oldu, değiştireceği yazı okuyor) bazen kısık seste bazen gumbur gumbur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSH 8 yıl
Şu haliyle bile çok başarılı gözüküyor. Özellikle klavye üzerine yazmayıp, ekranın herhangi bir yerine yazdığınızda bastığınız yerlerin birbirlerine göre konumlarına göre bir sonuç çıkartması inanılmaz bir düşünce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 8 yıl
dokunmatikleri zor kullanan dolma parmaklar için iyi uygulamaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fujhen 8 yıl
Nereye bastığınızı noktalarla işaretliyor. Bastığınız yerlerin birbirine göre konumundan aslında hangi kelimeyi yazmak istediğinizi anlıyor. Zaten o sayede klavye dışında bir yere dokunsanız bile kafanızda bir q klavye canlandırıp ona göre yerlere basarsınız kelimeyi oluşturuyor. Basit ama mantıklı olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kril 8 yıl
Anlamak basit geliyor ama o kadar basit bir şey değil bence.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mudi 8 yıl
Google'ın el atmadığı şey kalmayacak böyle giderse. İşini iyi de yapıyor. Google'a güvenim tam el attığı şeyi iyi yapmadan bırakmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Awesome 8 yıl
En ufak bir şey anlamadım. Adam alakasız şeyler yazıyor mantıklı cümleler çıkıyor?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johonwayni 8 yıl

Awesome

En ufak bir şey anlamadım. Adam alakasız şeyler yazıyor mantıklı cümleler çıkıyor?




Amaç o zaten ve hizli, doğru yazabilmek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suhaksk 8 yıl
Süper birşey bende google gibi etkilendim kısa süre içinde gelişmesini isterim.Gerci hala bir dokunmatik telefon kullanmıyorum fakat galaxy s fiyatı düşssünde 1 sene içinde geçmeyi düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 8 yıl
@78erhan 78

Google, BlindType'i satın almadan önce teknoloji bütün cep telefonlarında ve tabletlerde çalışacak şekilde geliştiriliyordu fakat satın alma ardından büyük bir ihtimalle Android dışında kalan telefon ve tabletler için geliştirilmesine son verilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmake 8 yıl
BlindType kurucuları hakkında bilgi var mı peki? Satın alımdan sonra işlerine devam ediyorlar mı yoksa YouTube kurucuları gibi köşeye mi çekildiler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 8 yıl
@uygurca

Şu anki açıklamaya göre görev yerlerinde bir değişiklik yok. BlindType'i geliştirmeye devam edecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8695 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, cep telefonu ve
5 etiket daha Klavye sanal klavye tablet google android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl CBOX Gamemaster G950 oyuncu bilgisayarı video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -6- 8 yıl DH Özel: AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk 8 yıl Logitech taşınabilir ses sistemleri ve HD web kameraları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim