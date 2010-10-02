Google, yeni nesil sanal klavye teknolojisi BlindType'i satın aldı

Dokunmatik ekranlı telefonlarda kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz sanal klavyedir. İster web gezginini kullanın ister sms yazın eğer kullandığınız telefonda yer alan sanal klavye teknolojisi dokunuşları algılama ve hata düzeltme konusunda yetersiz ise sıkıntılı anlar sizi bekliyor demektir.

Bu yılın ortalarında kodlama konusunda uzman iki kafadarın bir araya gelerek geliştirdikleri BlindType, sanal klavye anlayışına çok farklı bir açıdan yaklaşarak şu ana kadar sunulan en iyi sanal klavye deneyimini vaad ediyor.

Hali hazırda kullanılan yazım hataları düzeltme teknolojilerinin baz aldığı basılan karakterler sonunda ortaya çıkan kelimeyi, yerleşik sözlüktekilerle kıyaslayarak tahminde bulunma tekniği yerine; "Nereye, Ne zaman ve Neden Sonra" bastığınızı takip ederek tahminde bulunma tekniğini kullanan BlindType, videoda da görebileceğiniz gibi hangi karaktere bastığınızdan çok nerelere basmak istediğinizi tahmin ederek hata düzeltme yapıyor.

Google'da bu teknolojiden etkinlenmiş olacak ki geçtiğimiz günlerde sessiz bir şekilde BlindType'i satın aldı. BlindType'in sitesinde "BlindType has been acquired by Google!" başlıklı bir yazı ile duyrulan satın alma, iPhone ve iPad için de geliştirilen BlindType'in sadece Android'e özel bir teknoloji olarak yoluna devam edeceğini gösteriyor.

http://www.blindtype.com/