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    GoPro Hero 11 Black ne kadar başarılı? Telefonlar varken GoPro mantıklı mı?

    Aksiyon kamerası deyince akla gelen ilk isimlerden birisi olan GoPro'nun son modeli GoPro Hero 11 Black ve ekipmanları hakkında bu videoda deneyimlerimizi paylaştık. 

    Günümüzde sosyal medyaların artmasıyla birlikte içerik üreticilerin sayısı da bir hayli çoğaldı. Bu yüzden de kamera ihtiyacı arttı diyebiliriz. Ancak birçok kişi aksiyon kamerası gerektiren videolar çektiği için telefonlara veya aksiyon kamerasına yöneliyorlar. Kaliteli bir kameraya sahip telefonların da artık 30.000 TL üzerinde olduğunu düşünürsek sadece çekim yapmak isteyenler için aksiyon kameraları daha mantıklı bir konumda.

    Biz de bu videomuzda aksiyon kamerası deyince akla ilk gelen isimlerden GoPro'nun, GoPro Hero 11 Black isimli modeli hakkında deneyimlerimizi anlatıyoruz. Ayrıca GoPro'ya sahip olan başka hangi ekipmanları alabileceği ile ilgili de bilgiler mevcut. Videoda konuştuğuuz ürünleri aşağıda bulabilirsiniz.

    GoPro Hero 11 Black

    Aksiyon Kamera Aksesuar Seti 50 Parça Kit

    GoPro Akü

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