GPU Caps Viwer uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım severlerin özellikle de ekran kartı tutkunlarının alet çantasındaki önemli araçlardan birisi olan GPU Caps Viewer yazılımının 1.7.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Yeni sürümde dikkat çeken en önemli özellik olarak GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için CUDA panelinin eklenmesi gösterilebilir. GeForce GTX 275 ve Radeon HD 4890 gibi en yeni ekran kartlarına da destek vermeye başlayan GPU Caps Viewer'ın son versiyonu hakkında bilgi almak veya indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.