Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GPU Caps Viwer uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GPU Caps Viwer uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Donanım severlerin özellikle de ekran kartı tutkunlarının alet çantasındaki önemli araçlardan birisi olan GPU Caps Viewer yazılımının 1.7.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Yeni sürümde dikkat çeken en önemli özellik olarak GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için CUDA panelinin eklenmesi gösterilebilir. GeForce GTX 275 ve Radeon HD 4890 gibi en yeni ekran kartlarına da destek vermeye başlayan GPU Caps Viewer'ın son versiyonu hakkında bilgi almak veya indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
bu tür programlar çoğalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Güzel bir programmış, bende ekleyeyim alet çantama :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
güzel bişey ama benim ekran kartı onbord bi işe yarar mı? ... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
ati cilre sevmez ama hehe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Stabilite testi de varmış. Çok güzel. Teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
İşlemci ve Ekran kartı bir arada, bu güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
cok iyi bir program
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl A-Data'dan tasarımı ile öne çıkan Flash Bellekler video inceleme 10 yıl WDTV HD Video Oynatıcı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim