GPU-Z uygulamasının 0.3.9 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

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Ekran kartları hakkında detaylı bilgiler sunan popüler donanım uygulamalarından GPU-Z'nin 0.3.9 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Çok sayıda yeni güncelleme ve yeniliği olduğu 0.3.9 sürümünde farklı diller içi yerelleştirme desteği sunulurken, ATi tarafında Radeon HD 5830, HD 5770, HD 5750, HD 5670, HD 5570, HD 5450, HD 4860, HD 4750, Mobility HD 3430, M97, Mobility Radeon HD 5850, 5730, 5650 ve 5470 ile Nvidia tarafında GeForce 6200A, GTS 250, 9800S, 205, 310, GT 320, GT 240, GTS 360M, 230M, 330M, 240M, G105M, Quadro NVS170M, G210M, GTS 250M ile gelecekte çıkacak çipset ve ION çözümlerine destek sunuluyor. Öte yandan Intel'in GMA 500 ve 32nm işlemcilerdeki entegre grafik çözümlerini de tanımlayan yeni sürüm, geliştirilmiş CUDA tanımlama ve ATi R700, RV790ayrıca tüm HD 5000 serisi için geliştirilmiş OpenCL tanımlama özelliklerini de içeriyor.

Yukarıda bahsettiklerimize ek olarak çok sayıda yeni güncellemeye sahip olan GPU-Z 0.3.9 sürümünü buradan indirebilirsiniz.