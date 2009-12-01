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GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz uygulamalardan GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunan GPU-Z uygulamasının yeni sürümünde ağırlık olarak daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesine yoğunlaşılırken, eklenen yeni bir özellikle Nvidia tabanlı ekran kartına sahip kullanıcılar, GPU (3D) ile birlikte bellek kontrolcüsü ve video motorunun yük durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar.

GPU-Z v0.3.8'i indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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thengir 9 yıl
-dehşet-
HD5850 kullanıyorum.
Memory Controller Load
Video Engine Load
değerlerini göstermiyor.

bende de 5850 var aynı sorun var göstermior
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Ravenholm 10 yıl

fx57

http://www.donanimhaber.com/image.aspx/images/haber/gpuz038_dh_fx57.jpg" width="390" height="488" />


Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz uygulamalardan GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunan GPU-Z uygulamasının yeni sürümünde ağırlık olarak daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesine yoğunlaşılırken, eklenen yeni bir özellikle Nvidia tabanlı ekran kartına sahip kullanıcılar, GPU (3D) ile birlikte bellek kontrolcüsü ve video motorunun yük durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar.


GPU-Z v0.3.8'i indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.




Gerçekten ekran kartlarının herbirşeyini sıcaklığını fan hızını desteklediği hızları gösteren çok güzel bir yazılım... Bu 0.3.8 sürümüyle daha yeni özellikler eklenmiş.. fx57 koyduğu resimde kırmızı çizgili alan içersindeki yeni özellikler tamam da, hemen altında bulunan diğer özellikler ile üstteki ikişer sıcaklık ikişer fan hızı gösterimi falan galiba yalnız GTX2xx serisi Nvidia kartlarında ve ATI kartlarında gösteriliyor.. çünkü 9600GT'de sadece resimdeki kırmızı çizgi içersindeki özellikler var ve 1 fan hızı % olarak gösteriliyor, 1 tanede sıcaklık gösterimi oluyor. 1'de memory load gösterimi eklenmiş...
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XRacer 10 yıl
bu program ati için de kullanılıyo mu???
Intel GMA'larda bile kullanılıyor ama her özellik gösterilmiyor tabii.
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Castle Bravo 10 yıl
GPU yükü nVidia kartlarda da gösteriliyor yani? İyi olmuş bu, nVidia kartlarda da mümkünmüş demek ki.
RivaTuner tarzı OSD'ye sahip bir uygulamaya da bu özellik eklenirse iyi olur.

Diğer iki özellik de çok iyi olmuş, eğer düşündüğüm gibilerse.
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fx57 10 yıl
@Batuist haber yapılan vurgu özellikle bellek kontrolcüsü ve video motoruna yönelik. Sizin ifadenize gelirsek yanlış bir bilgi söz konusu değil zira bir önceki sürüm de zaten ATi GPU'larda yük durumunu gösterebiliyor. 0.3.7 konusundan bir görsel: i0911.hizliresim.com/... ;)
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-dehşet- 10 yıl
HD5850 kullanıyorum.

Memory Controller Load
Video Engine Load

değerlerini göstermiyor.
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Batuist 10 yıl

fx57

@Batuist haber yapılan vurgu özellikle bellek kontrolcüsü ve video motoruna yönelik. Sizin ifadenize gelirsek yanlış bir bilgi söz konusu değil zira bir önceki sürüm de zaten ATi GPU'larda yük durumunu gösterebiliyor. 0.3.7 konusundan bir görsel: i0911.hizliresim.com/... ;)

evet haklısın o küçük nüans farkını kaçırmışım... yazıyı şimdi bir daha okuyunca farkettim..

uyarı için saol
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Batuist 10 yıl
Ati kartlarda GPU Load gösteriliyor sadece Memory Controller Load ve Video Engine Load nvidia kartlarda gösteriliyor.. Haberde GPU load özelliğininde sadece nvidia kartlara özel gösterildiği belirtilmiş, hatalı bilgi..
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Trecc11 10 yıl
teşekkürler..
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aykutx 10 yıl
Yeni özellikler gerçekten güzel.
Sistemi satmasaydım hemen indirirdim.

Laptopta da bir işe yaramazki.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Haber için teşekkürler. Güzel uygulamaya güzel özellikler eklenmiş. Hemen deneyelim.
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