İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz uygulamalardan GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunan GPU-Z uygulamasının yeni sürümünde ağırlık olarak daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesine yoğunlaşılırken, eklenen yeni bir özellikle Nvidia tabanlı ekran kartına sahip kullanıcılar, GPU (3D) ile birlikte bellek kontrolcüsü ve video motorunun yük durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar.
GPU-Z v0.3.8'i indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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bende de 5850 var aynı sorun var göstermior
Gerçekten ekran kartlarının herbirşeyini sıcaklığını fan hızını desteklediği hızları gösteren çok güzel bir yazılım... Bu 0.3.8 sürümüyle daha yeni özellikler eklenmiş.. fx57 koyduğu resimde kırmızı çizgili alan içersindeki yeni özellikler tamam da, hemen altında bulunan diğer özellikler ile üstteki ikişer sıcaklık ikişer fan hızı gösterimi falan galiba yalnız GTX2xx serisi Nvidia kartlarında ve ATI kartlarında gösteriliyor.. çünkü 9600GT'de sadece resimdeki kırmızı çizgi içersindeki özellikler var ve 1 fan hızı % olarak gösteriliyor, 1 tanede sıcaklık gösterimi oluyor. 1'de memory load gösterimi eklenmiş...
Intel GMA'larda bile kullanılıyor ama her özellik gösterilmiyor tabii.
RivaTuner tarzı OSD'ye sahip bir uygulamaya da bu özellik eklenirse iyi olur.
Diğer iki özellik de çok iyi olmuş, eğer düşündüğüm gibilerse.
Memory Controller Load
Video Engine Load
değerlerini göstermiyor.
evet haklısın o küçük nüans farkını kaçırmışım... yazıyı şimdi bir daha okuyunca farkettim.. uyarı için saol
Sistemi satmasaydım hemen indirirdim.
Laptopta da bir işe yaramazki.