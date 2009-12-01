Tam Boyutta Gör

Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz uygulamalardan GPU-Z'nin 0.3.8 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunan GPU-Z uygulamasının yeni sürümünde ağırlık olarak daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesine yoğunlaşılırken, eklenen yeni bir özellikle Nvidia tabanlı ekran kartına sahip kullanıcılar, GPU (3D) ile birlikte bellek kontrolcüsü ve video motorunun yük durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar.

GPU-Z v0.3.8'i indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.