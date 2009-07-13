Green House 7-inç boyutundaki USB ekranını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde daha fazla öne çıkmaya başlayan donanımlardan birisi de ikinci ekran olarak kullanılmak için hazırlanan USB monitörler. Dijital fotoğraf çerçeveleriyle başlayan akımın bir sonraki aşaması olarak ta değerlendirilen USB ekranlar, kullanıcıların ana ekrandaki çalışmalarına ek olarak diledikleri uygulamayı ikinci bir ekranda görüntüleyebilmelerine olanak tanıyor. USB ekran kategorisine dahil olan son model Japonya merkezli donanım üreticisi Green House'dan geldi ve firma 7-inç boyutundaki yeni modelini duyurdu.

Tasarım özellikleri itibariyle dijital fotoğraf çerçevelerini anımsatan yeni monitör, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Belirttiğimiz gibi 7-inç boyutunda olan ve USB ara birimini destekleyen ekranda karşıtlık oranı 500:1, parlaklık seviyesi 200cd/m2 ve tepki süresi ise 25ms olarak belirlenmiş. Kompakt boyutlu ikinci bir ekran olarak kullanmak isteyenler için hazırlanan 7-inç boyutundaki yeni USB ekranın önümüzdeki günlerde Japonya'da kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.