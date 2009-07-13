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Green House 7-inç boyutundaki USB ekranını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House 7-inç boyutundaki USB ekranını duyurdu
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Son dönemde daha fazla öne çıkmaya başlayan donanımlardan birisi de ikinci ekran olarak kullanılmak için hazırlanan USB monitörler. Dijital fotoğraf çerçeveleriyle başlayan akımın bir sonraki aşaması olarak ta değerlendirilen USB ekranlar, kullanıcıların ana ekrandaki çalışmalarına ek olarak diledikleri uygulamayı ikinci bir ekranda görüntüleyebilmelerine olanak tanıyor. USB ekran kategorisine dahil olan son model Japonya merkezli donanım üreticisi Green House'dan geldi ve firma 7-inç boyutundaki yeni modelini duyurdu.

Tasarım özellikleri itibariyle dijital fotoğraf çerçevelerini anımsatan yeni monitör, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Belirttiğimiz gibi 7-inç boyutunda olan ve USB ara birimini destekleyen ekranda karşıtlık oranı 500:1, parlaklık seviyesi 200cd/m2 ve tepki süresi ise 25ms olarak belirlenmiş. Kompakt boyutlu ikinci bir ekran olarak kullanmak isteyenler için hazırlanan 7-inç boyutundaki yeni USB ekranın önümüzdeki günlerde Japonya'da kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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sadtneverdie 10 yıl
25ms ehueheuheueh başarılar almıyım
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ZZombie 10 yıl
Gömülü sistemler de dokunmatik ekran vs için uygun aslında.
Ama tabii ki fiyatı ne olacak?

He bir de 25ms tepki süresi :) Arabanın arkasına takar dvd oynatırım derseniz bilemiycem :)
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Momo-Oz 10 yıl
bi 400-500 olur galiba fiyatı o fiyatada 22 inç lcd alınır :D
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