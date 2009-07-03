Green House PATA ara birimiyle uyumlu yeni SSD modellerini duyurdu

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Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, SSD gamını yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Firmanınn duyurusunu yaptığı yeni modelleri lanse edilen SSD'lerin önemli bir bölümünden farklı olarak SATA yerine PATA ara birimini destekliyorlar. 1.8-inç ve 2.5-inç boyutlarında olan yeni SSD'ler modeline göre SLC (single-level cell) veya MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve yine modeline göre 16GB ile 128GB arası farklı kapasite seçenekleriyle geliyorlar.

Güç tüketim değerleri 1.5 Watt olarak açıklanan ve 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümleri, 1.8-inç boyutundaki modellerin SLC tabanlı versiyonları 65MB/sn okuma ile 55MB/sn yazma, MLC tabanlı versiyonları ise 60MB/sn okuma ile 35MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. 2.5-inç boyutundaki yeni PATA SSD'lerden ise SLC modeller 70MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma, MLC modeller ise 60MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Green House firmasının PATA ara birimiyle uyumlu yeni SSD'leri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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