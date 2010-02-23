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Green-House, yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu

Green-House, 1,1 Watt gücündeki yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Kullanıcıların mobil olma arzularına paralel olarak üreticilerden yeni çözümler gelmeye devam ediyor. Bunu doğrular bir şekilde Japon elektronik ve aksesuar üreticilerinden Green-House, GH-SPA111Y model isimli yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu.

Green-House, yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu
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Beyaz, pembe ve yeşil renklerdeki Green-House'un taşınabilir hoparlörü

GH-SPA111Y, oval ve ikiye ayrılarak uzayabilen bir yapıya sahip. İkiye ayrılmış halinde kabin alanı genişletilmiş oluyor bu sayede daha hacimli baslar alınabiliyor. Üründeki sürücüler 1,1 Watt gücünde. Bu değer fazla görünmese de bunun taşınabilir bir hoparlör olduğunu ve buna yönelik kullanımda yeteceğini unutmamak gerekiyor. Üzerinde bulundurduğu mini USB çıkışı ile bağlantı gerçekleştirebilen bu taşınabilir hoparlör, bulundurduğu bataryasını yine bu mini USB çıkışına bağlanan kablo aracılığıyla şarj edebliyor(şarj için 5 Volt gerekiyor). Ürünün şarj olma süresi 2 saat iken bu şarj ile kullanım süresi 5 saat. Boyutları 52 mm x 52 mm x 36 mm ve beyaz, pembe, yeşil renk seçeneklerine sahip olan GH-SPA111Y, 82 cm'lik kablo ve 3,5 mm jack girişi ile geliyor ve bu sayede neredeyse tüm mobil cihazlar ile uyumlu kullanılabiliyor. Ürün, yaklaşık 22 Dolar'lık fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu.

Green-House, yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu
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Green-House, yeni kompakt hoparlörlerini duyurdu
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Hoparlörün açılmış ve kapanmış hallerdeki görünümleri


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artenis 9 yıl
baska bır markanın aynı tasarım urununu denem fırsatım oldu, boyutlarından beklenmıyecek kadar basarısı , ozellıkle koruklerını actıgınızda tasınabılır bır hopalor ıcın tatmın edıcı bır ses verıyor... bu 22 dolarmıs ancak benım gordugum model 35Tl ıdı sanırım . yuksek...
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xxömür 9 yıl
bende bu ürünü ilk yapan firma gogo nun var mükemmel sesi var 2w rms si var ve mükemmel
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