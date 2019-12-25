Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu

SSD pazarında son kullanıcılar tarafından çok bilinmese de kurumsal tarafta dayanıklılığın önemli olduğu alanlara yönelik NAND Flash yongaları üreten Greenliant yeni SSD birimleriyle yüksek kapasite, uzun ömür ve çeşitli form faktörleri sunuyor.

SLC NAND Flash'la uzun ömür sunuyor

800 GB’tan 1.92 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen SSD’ler SLC tipi NAND Flash bellekleri üzerinde inşa edilmiş. Firmanın EnduroSLC olarak adlandırıldığı hafıza birimleri 5 yıl boyunca 30 DWPD garantisi ile yeni sürücülerin kurumsal pazarda tercih sebebi olabilir.

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2.5’’ form faktöründe SATA veya NVMe U.2 arayüzü üzerinden sistemle iletişimi sağlayan SSD’lere ek olarak 256 GB’a kadar ölçeklenen SATA M.2 2280, 128 GB’a kadar yükselen SATA M.2 2242 ve 256 GB kapasiteli 2.5’’ sürücülerin yanı sıra mSATA birimleri de mevcut. Ayrıca BGA SSD başlığında ise 145 pinli yapıda 128 GB kapasiteli çözümler de listelenmiş durumda.

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Güç kesintisine yönelik önlemlerin de yer aldığı SSD’ler -40/+85 derece gibi geniş bir operasyon aralığında çalışırken veri güvenliği için AES 256-bit şifreleme desteği de ihmal edilmemiş.

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Firma yeni çözümlerinin gönderimine bu yılın sonu itibariyle başlayacak. Ek olarak 3.84 TB’a kadar kapasiteye ulaşan, 3D TLC NAND birimlerinin yer aldığı G3100 Enterprise PX serisi de kurumsal müşteriler için yola çıkmış durumda.

https://www.techpowerup.com/262360/greenliant-announces-enduroslc-2-5-industrial-enterprise-ssds-with-30dwpd-for-5-years