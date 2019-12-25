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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 3 kişi burada

    Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu

    ABD’li NAND Flash üreticisi Greenliant dayanıklılığıyla öne çıkan SSD birimlerini duyurdu.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SSD pazarında son kullanıcılar tarafından çok bilinmese de kurumsal tarafta dayanıklılığın önemli olduğu alanlara yönelik NAND Flash yongaları üreten Greenliant yeni SSD birimleriyle yüksek kapasite, uzun ömür ve çeşitli form faktörleri sunuyor.

    Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu

    SLC NAND Flash'la uzun ömür sunuyor

    800 GB’tan 1.92 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen SSD’ler SLC tipi NAND Flash bellekleri üzerinde inşa edilmiş. Firmanın EnduroSLC olarak adlandırıldığı hafıza birimleri 5 yıl boyunca 30 DWPD garantisi ile yeni sürücülerin kurumsal pazarda tercih sebebi olabilir.

    Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu
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    2.5’’ form faktöründe SATA veya NVMe U.2 arayüzü üzerinden sistemle iletişimi sağlayan SSD’lere ek olarak 256 GB’a kadar ölçeklenen SATA M.2 2280, 128 GB’a kadar yükselen SATA M.2 2242 ve 256 GB kapasiteli 2.5’’ sürücülerin yanı sıra mSATA birimleri de mevcut. Ayrıca BGA SSD başlığında ise 145 pinli yapıda 128 GB kapasiteli çözümler de listelenmiş durumda.

    Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu
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    Güç kesintisine yönelik önlemlerin de yer aldığı SSD’ler -40/+85 derece gibi geniş bir operasyon aralığında çalışırken veri güvenliği için AES 256-bit şifreleme desteği de ihmal edilmemiş.

    Ayrıca Bkz. "WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu"

    Firma yeni çözümlerinin gönderimine bu yılın sonu itibariyle başlayacak. Ek olarak 3.84 TB’a kadar kapasiteye ulaşan, 3D TLC NAND birimlerinin yer aldığı G3100 Enterprise PX serisi de kurumsal müşteriler için yola çıkmış durumda.



    https://www.techpowerup.com/262360/greenliant-announces-enduroslc-2-5-industrial-enterprise-ssds-with-30dwpd-for-5-years Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ShadowWyvern 1 sa.
    "5 yıl boyunca 30 DWPD garantisi ile yeni sürücülerin kurumsal pazarda tercih sebebi olabilir."

    DWPD= günlük data yazımı

    günde 30gb desek 5*12*30dan

    54TB yazma ömrü varmış ki burada yüksek ömürden bahsediliyorsa

    30TB demeliyiz günlük yazıma

    o zamanda 54PB denk geliyor 5yılda gayet uzun bitmesi imkansız gibi birşey(5yıl içinde)
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    ugacomtr 2 sa.
    dwpd nedir. açıklayıcı olmamış hiç.
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