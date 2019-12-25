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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu

    Son dönemde SSD pazarında başarılı çözümlere imza atan Western Digital HDD pazarında da sahip olduğu payı kaybetmemek için yatırımlarına devam ediyor.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SanDisk’i bünyesine katmasının ardından NAND Flash tabenlı depolama birimlerini üretmeye başlayan Wester Digital diğer taraftan da HDD piyasasına rekabetçi yeni sürücüler sunmaya devam ediyor.

    Kapasite artışının diğer artıları

    Firmanın son çözümleri SMR ve CMR tekniği sayesinde kapasite artışı ve uygun fiyat vadediyor. 20 TB kapasiteli Ultrastar DC HC650 SMR tekniği sayesinde daha yüksek veri yoğunluğu sunarken müşterilere %22’ye kadar daha az depolama rafı ve satın alma maliyetinden %11’e kadar tasarruf sağlayacak.

    Tabi kurulacak veri merkezlerinin soğutma ve elektrik giderleri de hali hazırda gönderime başlanan OEM üreticileri ve büyük çaplı müşterilerin iyileştirme göreceği bir diğer başlık olacak. Helyum ortamında dönen 9 diske yer verilen disk ayrıca üç aşamalı çalıştırıcı ile performans konusunda da gelişmeyle gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı"

    Geleneksel CMR tekniği ile üretilen Ultrastar DC HC550 ise 18 TB kapasiteye sahip olacak. Son olarak yeni yüksek kapasiteli HDD’lerin gönderimine önümüzdeki yılın ilk yarısında başlanılacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-starts-sampling-20-tb-hdds-with-smr-and-18-tb-hdds-with-cmr.html Yorum Yaz
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    sniper23 46 dk.
    Bunlar gerçekten iyi haber. Hızlar biraz yükselse çok iyi olacak. 400 MB/s bir şey yani. Elimde Seagate BarraCuda Pro 8TB 7200RPM var. Saniyede 250 mb/s max hız var. Bu diskler biraz daha hızlansa dediğim hızlara gelse render işimiz biraz daha kolay hale gelecek. Burada bahsi geçen sunucular için tabi ama gene de sunucularda da hız oldukça işe yarıyor.
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