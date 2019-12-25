WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu

SanDisk’i bünyesine katmasının ardından NAND Flash tabenlı depolama birimlerini üretmeye başlayan Wester Digital diğer taraftan da HDD piyasasına rekabetçi yeni sürücüler sunmaya devam ediyor.

Kapasite artışının diğer artıları

Firmanın son çözümleri SMR ve CMR tekniği sayesinde kapasite artışı ve uygun fiyat vadediyor. 20 TB kapasiteli Ultrastar DC HC650 SMR tekniği sayesinde daha yüksek veri yoğunluğu sunarken müşterilere %22’ye kadar daha az depolama rafı ve satın alma maliyetinden %11’e kadar tasarruf sağlayacak.

Tabi kurulacak veri merkezlerinin soğutma ve elektrik giderleri de hali hazırda gönderime başlanan OEM üreticileri ve büyük çaplı müşterilerin iyileştirme göreceği bir diğer başlık olacak. Helyum ortamında dönen 9 diske yer verilen disk ayrıca üç aşamalı çalıştırıcı ile performans konusunda da gelişmeyle gelecek.

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Geleneksel CMR tekniği ile üretilen Ultrastar DC HC550 ise 18 TB kapasiteye sahip olacak. Son olarak yeni yüksek kapasiteli HDD’lerin gönderimine önümüzdeki yılın ilk yarısında başlanılacak.

https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-starts-sampling-20-tb-hdds-with-smr-and-18-tb-hdds-with-cmr.html