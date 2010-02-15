gScreen 17.3-inç boyutundaki çift ekranlı dizüstü bilgisayarını Mayıs ayında satış sunuyor

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Uzunca bir süredir çift ekranlı dizüstü bilgisayar çalışmaları yürütmekte olan Alaska merkezli gScreen firması, SpaceBook 17 adını verdiği yeni modelini Mayıs ayı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Bir süre öncesine kadar ekran boyutları 15.4-inç olan modelini geliştirmekle meşgul olan firma, ürün planlamasında değişikliğe giderek, ekran boyutları 17.3-inç olan bir dizüstü bilgisayar ile pazara girmeye hazırlanıyor.

Her ikisi de 17.3-inç boyutundaki LED backlit ekranları sayesinde profesyoneller için geniş bir kullanım alanı vaad eden Spacebook 17, Intel'in 2.66GHz'de çalışan Core i7-620M işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek ve depolama için 500GB'a kadar farklı disk (7200 devir/dakika) seçenekleriyle sunulacak olan çift ekranlı dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa GeForce GTS 150M'e yer veriliyor.

Optik sürücü ve harici depolama kaynağı olarak DVD yazıcı ile donatılan gScreen SpaceBook 17'nin diğer özellileri arasında kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Professional ile birlikte sunulacak gScreen SpaceBook 17 için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.