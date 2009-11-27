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G.Skill 8GB ve 12GB kapasiteli 13 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill 8GB ve 12GB kapasiteli 13 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan G.Skill, tam 13 yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. 12'si dört, diğeri ise 6 adet bellek modülünden oluşan yüksek kapasiteli bellek kitleri ile G.Skill oyun bilgisayarlarını ve iş istasyonlarını hedef alıyor. PI, Trident, Ripjaws, ECO ve NQ serileri altında lanse edilen yüksek kapasiteli yeni bellek kitleri modeline göre 1333MHz - 2200MHz arasında değişen hızlarda çalışıyorlar. Çift kanal destekli dörtlü modüllerle hem Intel hem de AMD platformlarını hedefleyen G.Skill, 6 modülden oluşan kiti ise Core i7 900 serisi Intel işlemciler için hazırladı.

G.Skill'in detaylı özelliklerine haber içerisindeki tablodan erişebileceğiniz yeni bellek kitlerinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

G.Skill 8GB ve 12GB kapasiteli 13 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör

G.Skill 8GB ve 12GB kapasiteli 13 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör

G.Skill 8GB ve 12GB kapasiteli 13 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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