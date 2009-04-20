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G.Skill, Falcon serisi yeni SSD modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill, Falcon serisi yeni SSD modellerini tanıttı
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan G.Skill, pek çok analist ve araştırma kuruluşu tarafından geleceğin depolama standardı olacağı düşünülen SSD teknolojisine yönelik iddiasını duyurusunu yaptığı Falcon serisi yeni modellerle kanıtlamayı hedefliyor. Firmanın 2.5" boyutundaki Falcon serisi yeni SSD'lerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongaları kullanılıyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve 64MB'lık dahili bellek kapastesine sahip olan SSD'lerde Indilinx tarafından hazırlanan kontrolcü kullanılıyor.

Seri dahilinde 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğinin sunulacağı belirtilen yeni SSD'lerin 230MB/sn okuma ve 190MB/sn yazma (64GB'lık modelde yazma hızı 135MB/sn) hızlarının destekledikleri belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip oldukları ifade edilen Falcon serisi yeni SSD'lerin 2 yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken takip edilecek fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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sertacaygun 10 yıl

((1 500 000 / 24) / 7) / 365 = 24,4618395= 24 yıl mı yapıyor, yanlış mı hesaplamış Google :) ?
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rmemis 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun


((1 500 000 / 24) / 7) / 365 = 24,4618395= 24 yıl mı yapıyor, yanlış mı hesaplamış Google :) ?



Hocam ben bu hesabı anlamadım


1500 000 /24= 62500gün

62500gün/365gün=171 yıl
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
SSD lerde oc olacakmı acaba
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stekemen 10 yıl
Çok istiyorum bunlarda 3-4 tane alıp raid yapmayı ama malesef çok pahalı..
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lahmACUN3263 10 yıl
Çok iyi çok. Uzun zamandır tıkanıp kalan HDD teknolojisi süper bir yola girdi.
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max975 10 yıl
görünüş on numara ama fiyat..
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airea 10 yıl
2 seneye kalmaz bu diskler kilo ile satılır hale gelir...
DVD ler ilk çıktığında dünya paraydı, şimdi 20 dolara satılıyor nerdeyse.
HDD lerin 2tb likleri piyasaya düştü, 200 liraya 500 gb hdd veriyolar vs vs...
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LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için


Kullanım süresi oldukça iyi...
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