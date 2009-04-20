G.Skill, Falcon serisi yeni SSD modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan G.Skill, pek çok analist ve araştırma kuruluşu tarafından geleceğin depolama standardı olacağı düşünülen SSD teknolojisine yönelik iddiasını duyurusunu yaptığı Falcon serisi yeni modellerle kanıtlamayı hedefliyor. Firmanın 2.5" boyutundaki Falcon serisi yeni SSD'lerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongaları kullanılıyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve 64MB'lık dahili bellek kapastesine sahip olan SSD'lerde Indilinx tarafından hazırlanan kontrolcü kullanılıyor.

Seri dahilinde 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğinin sunulacağı belirtilen yeni SSD'lerin 230MB/sn okuma ve 190MB/sn yazma (64GB'lık modelde yazma hızı 135MB/sn) hızlarının destekledikleri belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip oldukları ifade edilen Falcon serisi yeni SSD'lerin 2 yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken takip edilecek fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim.