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G.Skill GT1 serisi aktif soğutmalı DDR3 bellek kitlerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, aktif soğutmalı iki yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. GT1 serisi dahilinde hazırlanan yeni kitlerin en dikkat çekici özelliği olarak Thermaltake tarafından hazırlanan RamOrb isimli özel bellek soğutucusuunu kullanıyor olmaları gösterilebilir.

6 katmanlı baskılı devreye sahip olan yeni bellek kitlerinden ilki 1800MHz'de CAS8 zamanlamalarıyla görev yaparken, diğeriyse CAS9 zamanlamalarıyla 2000MHz'de çalışıyor ayrıca her iki bellek kiti de ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor.

Merak edenler için kısaca Thermaltake'in RamOrb isimli soğutucusuna da kısaca değinmekte fayda var.136 gram ağırlığında olan RamOrb, Bakır tabanlı, 6mm kalınlığında ısı aktarım borusu ve 50mm'lik fan (4500rpm, gürültü seviyesi 20dbA) ile desteklenmiş durumda.

G.Skill'in yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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MaxPayné 11 yıl
Pasif soğutma yetmiyo sanki boşu boşuna ses kirliliği yapar bence o fan
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St Batuhan 11 yıl
biraz basit olmus tamam zaten thermaltake in bu sogutucusu vardı ama gelismis bir hale getirtilebilirdi :( en azından hem görsellik adına 2 taraftan cıkıntıyla yapılırdı XD eh bakalım perf olarak ne sunucak hos zaten cas9 ve 2ghz normal degerimiz ama bakalım :(
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MavidevEx 11 yıl
Performanslı olur tabi de fan trajedi.
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L.o.T.u.S 11 yıl
İşin suyunu çıkardılar..
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
hala CAS9 bakalım ne olcak işn sonu
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WinteR 11 yıl
Fan saçma olmuş, hangi havayı nereye üflüyor, laf olsun diye konmuş, birde ramlere fan takacaksak kalsın, cas 9 da pek iç açıcı değil.
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HoLY.oNE 11 yıl
nehalem yaklastı ya artık her dakka ddr3 haberi goruruz artık
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arda1811 11 yıl
o fan ne ya öyle

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