G.Skill GT1 serisi aktif soğutmalı DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, aktif soğutmalı iki yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. GT1 serisi dahilinde hazırlanan yeni kitlerin en dikkat çekici özelliği olarak Thermaltake tarafından hazırlanan RamOrb isimli özel bellek soğutucusuunu kullanıyor olmaları gösterilebilir.

6 katmanlı baskılı devreye sahip olan yeni bellek kitlerinden ilki 1800MHz'de CAS8 zamanlamalarıyla görev yaparken, diğeriyse CAS9 zamanlamalarıyla 2000MHz'de çalışıyor ayrıca her iki bellek kiti de ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor.

Merak edenler için kısaca Thermaltake'in RamOrb isimli soğutucusuna da kısaca değinmekte fayda var.136 gram ağırlığında olan RamOrb, Bakır tabanlı, 6mm kalınlığında ısı aktarım borusu ve 50mm'lik fan (4500rpm, gürültü seviyesi 20dbA) ile desteklenmiş durumda.

G.Skill'in yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör