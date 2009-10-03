Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GTX280M SLI'lı dizüstü Monster Mercek altında

9 yıl
181,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GTX280M SLI ile mobil ortamda hız sınırlarını zorluyoruz!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Monster, GTX280M SLI ekran kartlı, 18.4" 1920x1080 Full HD LCD'li yeni dizüstü bilgisayarıyla performans sınırlarını zorluyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BurdaPunklarVar 9 yıl
12 milyarım olsa direk düşünmeden alırdım . .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
I3arbaR 9 yıl
valla laptobu severim kablo derdinden dolayıda yani bu özelliklerede bukadar para vermek mantık dışı yani :D
olayın en güzel yanıda sizin 12 bin tl lik laptoba yaptıgınız hesaplar onlar eglenceli :D çok güldürm yorumlara allah sizden razı olsun :))))
tahanna 10 binede 2. el araba alıyosun hurda murda diyosun öle deme ya 10 bine ne arabalar var ne hurdası 106 qicksilver 206 gti 306 falan fesmekan hurda deme abisi ağlarlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymetin 9 yıl
yeni izledim videoyu, 4870 li iyi bi masaüstünden 10 fps daha az performans değerine sahipti re5'te ama 9600gtyle 4870 arasında 2 kar fark var nerdeyse (bana mı öle geldi yanlışım varsa düzeltin)
bide fiyatı çok yüksek bi laptop için lütfen biraz makul olsun bu zevk meselesi diyen arkadaşlar ya da buna bakıp utansınlar http://www.sahibinden.com/93_model_orjinal-78WQQaXQQ18918816WQQpXQQdisplayitem (pazarlık payınıda düşünün)
not:aynı fiyata lpgliside var..cillop gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecarpar 9 yıl
peki bu alet lap top dimi o ekran kartı oyun için bu durumda ekstra soğutmalara ihtiyaç duymadan normal bir ortamda nekadar süre ile o ekran kartının hakkını vererek oyun onatabiliyor 3 saat 5 saat ? 7-8 saate çıkabiliyormu. Hİiiç saldırmayın 8800 gt amp aldım hafta sonu ful oyun oynuyoruz yetmiyor birde gece yarısınakadar internetten multi yapıyorum zaten multiye takılınca 4-5 saat aradan bir anda çıkıyor.
Merak ettim acaba kaç saat ekstra soğutmaya ihtiyaç duymadan aynı performansında veya resetlenmeden çalışabiliyor bu makine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artunaka 9 yıl
SONUNDA , BEN 2 YILDIR SLİ OLAN NB KULLANIYORUM
SÜPER BİR CİHAZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
normalde notebookcheck guvendigim sitedir. ama tablodaki sonuclar tutarsiz geldi. 4870x2 nin tum skorlari ddr3 ramli 3870x2den dusuk. hele 3dmark05 de acik ara fark var. aklima yatmadi. teste kullandiklari Asus W90VP notebookdan kaynaklanan bir durum olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: FATAL1TY`
GTX280M SLI HD 4870X2`den daha iyi performans sergiliyor =)
Alienware ayni fikirde degil. i.dell.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LoTaR 9 yıl
Tanıtım İçin Teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
Alieanware'in M17x ini gordukden sonra hepsi os geliyor. ati 4870x2 li modelleri var. laptopda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FATAL1TY` 9 yıl

darkaura

Alieanware'in M17x ini gordukden sonra hepsi os geliyor. ati 4870x2 li modelleri var. laptopda.


GTX280M SLI HD 4870X2`den daha iyi performans sergiliyor =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
12 milyarınız olsa ve alsanızda bu laptopu, masaüstü kadar oynayamazsınız ve zevk alamazsınız,gerek klavye darlığı,tuş arakarının kısalığı ve ergonomik olmaması çok etken,4650 li laptop aldım evde css oynamaya ama ıııı olmuyor ne yapsam düzgün oynanmıyor, bence laptoplar oyun için değilde resim müzik internet ofis gibi işler için kullanılmalı,kart tipi oyunlarda olur tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STokgoz 9 yıl
yahu bilgisayar süper olmasına süperde parasıda süper yani ona neler yapılır

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spygame 9 yıl
herşey iyi güzel de fiyatı bea abicim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 9 yıl
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
23:25
Monster'da Bu Hafta - Rocket League
8,4b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim