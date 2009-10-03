GTX280M SLI'lı dizüstü Monster Mercek altında

GTX280M SLI ile mobil ortamda hız sınırlarını zorluyoruz!
Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Monster, GTX280M SLI ekran kartlı, 18.4" 1920x1080 Full HD LCD'li yeni dizüstü bilgisayarıyla performans sınırlarını zorluyor.
olayın en güzel yanıda sizin 12 bin tl lik laptoba yaptıgınız hesaplar onlar eglenceli :D çok güldürm yorumlara allah sizden razı olsun :))))
tahanna 10 binede 2. el araba alıyosun hurda murda diyosun öle deme ya 10 bine ne arabalar var ne hurdası 106 qicksilver 206 gti 306 falan fesmekan hurda deme abisi ağlarlar :D
bide fiyatı çok yüksek bi laptop için lütfen biraz makul olsun bu zevk meselesi diyen arkadaşlar ya da buna bakıp utansınlar http://www.sahibinden.com/93_model_orjinal-78WQQaXQQ18918816WQQpXQQdisplayitem (pazarlık payınıda düşünün)
not:aynı fiyata lpgliside var..cillop gibi
Merak ettim acaba kaç saat ekstra soğutmaya ihtiyaç duymadan aynı performansında veya resetlenmeden çalışabiliyor bu makine.
SÜPER BİR CİHAZ
Orijinalden alıntı: FATAL1TY`
GTX280M SLI HD 4870X2`den daha iyi performans sergiliyor =)
Alienware ayni fikirde degil. i.dell.com/...
GTX280M SLI HD 4870X2`den daha iyi performans sergiliyor =)