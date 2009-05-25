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Guitar Hero: Metallica inceleme videosu

10 yıl
162,6b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Metallica ile beraber sahneye çıkıyoruz!

Platform: Playstation 3, Wii ve Xbox 360

Son yılların en büyük fenomeni haline gelen Guitar Hero serisi ve metal müzik denince ilk akla gelen efsanevi grup Metallica . Hem oyun oynamak hem de müzikle coşmak isteyenler için 2’si bir arada tek bir oyunda karşımızda.


http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
guitar hero 2354682649w7hshfgxhdwu3 4 yıl
Guitar hero xbox oyun filan satan varmi
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guitar hero 2354682649w7hshfgxhdwu3 4 yıl
Teşekkür ederim
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guitar hero 2354682649w7hshfgxhdwu3 4 yıl
Arkadaslar guitar hero 2 gitari alırsak diğer tüm oyunlarda çalışır dimi bir gitar hepsini çalıştırır ne biliyim 3 veya 4 hepsini çalıştırıyor bide guuyar hero 3 de bateri varmı hangi oyunlarda hem bateri hem gitar hemde mikrofon çalışıyor
hangi oyun En iyisi en bilindik şarkılar var hangi oyun tüm aletleri çalıştırıyor
1 Yanıt Yanıtla
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ulasates 4 yıl guitar hero 2354682649w7hshfgxhdwu3
guitar hero 2354682649w7hshfgxhdwu3
Arkadaslar guitar hero 2 gitari alırsak diğer tüm oyunlarda çalışır dimi bir gitar hepsini çalıştırır ne biliyim 3 veya 4 hepsini çalıştırıyor bide guuyar hero 3 de bateri varmı hangi oyunlarda hem bateri hem gitar hemde mikrofon çalışıyor
hangi oyun En iyisi en bilindik şarkılar var hangi oyun tüm aletleri çalıştırıyor

3te sadece gitar var sonrasında Bateri mikrofon hepsi var. Şarkıları kendiniz bakarak seçin, bence en iyisi world tour ama
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DH Misafiri 7 yıl
BİR ŞEY SORACAKTIM BATERİDE DAHA FAZLA PUAN TOPLAMA EKRANI MAVI YAPMA NASIL OLUYOR...CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER...
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koko69 7 yıl
Metalica oyununu satmayı düşünen pm atsın
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dijitaladam 9 yıl
Cover yapacak arkadaşların bateristleri için çok faydalı bir oyun. Expert+'da aynısı olmasa da yakın vuruşları gösteriyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Teşekkürler güzel inceleme olmuş yalnız bu oyun PS2 'de gitarsız oynanıyormu..
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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar ben bu oyunu oynuorum cafeelerde ama ps3 için tüm şrkıları açma hilesi falan yokmu illa kariyerde hepsini bitircezmi :S
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muhammedDURGUN 9 yıl
Ya şu guitar hero gitarlarındaki dokunmatik olayı ne bnde gh5 gitarı varda ondada var galibada kullanışı nsl
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Ayyuka 9 yıl
Normal tuşlar gibi fakat daha çok yanmana sebep olduğu için kullanışlı değil, normal tuşlar çok daha iyi.
Öğreneceksen normal tuşlarla öğrenmen gerek.
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SKIDROW 9 yıl
harikaa
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döküntü 10 yıl
Vay be. Helal olsun.
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Phibes 10 yıl
metallica oyununu gitar ile birlikte aldım. gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş, keşke daha önce bulaşsaymışım :) guitar hero beni çok sardı, eski oyunlarını da almayı düşünüyorum. aklımda world tour almak var, aslında bütün seriyi almak istiyorum ama siz hangilerini tavsiye edersiniz?
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