Guitar Hero: Metallica inceleme videosu

Metallica ile beraber sahneye çıkıyoruz!

Platform: Playstation 3, Wii ve Xbox 360

Son yılların en büyük fenomeni haline gelen Guitar Hero serisi ve metal müzik denince ilk akla gelen efsanevi grup Metallica . Hem oyun oynamak hem de müzikle coşmak isteyenler için 2’si bir arada tek bir oyunda karşımızda.

http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm