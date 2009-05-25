Guitar Hero: Metallica inceleme videosu

Haber Editörü
Metallica ile beraber sahneye çıkıyoruz!
Platform: Playstation 3, Wii ve Xbox 360
Son yılların en büyük fenomeni haline gelen Guitar Hero serisi ve metal müzik denince ilk akla gelen efsanevi grup Metallica . Hem oyun oynamak hem de müzikle coşmak isteyenler için 2’si bir arada tek bir oyunda karşımızda.
http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm Paylaş Tweetle
3te sadece gitar var sonrasında Bateri mikrofon hepsi var. Şarkıları kendiniz bakarak seçin, bence en iyisi world tour ama
Öğreneceksen normal tuşlarla öğrenmen gerek.