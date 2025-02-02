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    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Şubat 2025

    Xiaomi cihazlar için Android 15 güncellemesi hız kesmeden devam ediyor. Ancak bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar için Android 15 son güncelleme olacak. İşte o telefonlar...
    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri – Şubat 2025 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan Android 15, daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Peki, bu takviminin yanı sıra güncelleme desteği hangi modeller için bitiyor? İşte Şubat 2025'te güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri…

    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri

    Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması. 

    Günümüzde ise Xiaomi, destek süresi dolan modeller için resmi web sitesinde bulunan EOL (End of Life) listesini sürekli olarak güncelliyor. Bu listeye giren cihazlar ise, büyük yazılım güncellemesi almıyor ve yalnızca kritik düzeltmeler ile destekleniyor. Şubat ayı dahil olmak üzere listeye eklenen son telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Mi Note 3
    • Mi MIX 3, MIX 4 (CN), Xiaomi MIX Fold (CN)
    • Mi MAX 3
    • Mi A3 (Android One)
    • Xiaomi Pad 5 Pro (CN), Xiaomi Pad 5 Pro 5G (CN)
    • Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 (Global)
    • Mi 10 Lite zoom (CN), Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra (CN), Mi 10S (CN)
    • Mi 10T, Mi 10T Pro
    • Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G
    • Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9 Prime
    • Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi 10X 4G
    • Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T
    • Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max
    • POCO X3 NFC
    • POCO M3, POCO M3 Pro 5G, POCO F3, POCO F3 GT
    • POCO C31 (IN)
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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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