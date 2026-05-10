    Xiaomi, mavi ışık teknolojili yeni şarjlı süpürgesini tanıttı

    Xiaomi, yeni kablosuz elektrikli süpürgesini tanıttı. Mavi ışık aydınlatmasıyla mükemmel temizlik sunan Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4, Çin'de uygun fiyatla satışa çıktı.

    Xiaomi, Çin'deki ev aletleri serisine yeni kablosuz elektrikli süpürge ekledi. Kısa süre önce piyasaya sürülen 4C modelinin ardından şirket, şimdi de Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4'ü tanıttı.

    Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 özellikleri ile neler sunuyor?

    Süpürge, 120.000 RPM'de çalışan fırçasız motorla donatılmış. Xiaomi’ye göre, 230AW emiş gücü ve 25.000 Pa maksimum emiş kuvveti sağlıyor. Bu, standart ve evcil hayvan tüyleri, yemek kırıntıları ve toz gibi günlük kalıntıları temizlemek için tasarlanmış.

    Dikey süpürge, temizleme başlığına entegre edilmiş mavi ışıkla (180 derecelik) geliyor. Işık, zemini 30 cm’ye kadar aydınlatarak, özellikle mobilyaların altında veya loş odalarda ince toz parçacıklarının daha görünür hale gelmesine yardımcı oluyor. Temizleme başlığı, süpürgeliklerin kenarlarındaki kiri toplamaya yardımcı olmak için sağ kenar temizliğini destekleyecek şekilde tasarlanmış.

    İç kısımda, vakum, sistemden geçen toz miktarını takip etmek için bir kızılötesi sensör kullanıyor. Süpürge, Akıllı Mod'a ayarlandığında emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor; daha zorlu kir algıladığında gücü artırıyor, daha temiz yüzeylerde pil ömrünü korumak için gücü düşürüyor.

    Saçların silindire dolanmasını önlemek için Xiaomi, çift dolanma önleyici bir sistem kullanıyor. Ana zemin fırçası, fırça dönerken saçları ayıran yerleşik bir tarak yapısına sahip. Dahil edilen motorlu mite fırçası, saçları doğrudan emme kanalına yönlendirmek için yüzer bir mekanizma kullanıyor.

    Süpürge, çıkarılabilir sekiz hücreli 2600 mAh bataryadan güç alıyor ve tek şarjla 90 dakikaya kadar temizlik sağlıyor ancak bu en düşük enerji tasarrufu ayarıyla görülen değer. Otomatik ayarlama özelliğine sahip Akıllı Modda, pil ömrü zemin koşullarına bağlı olarak 18 ila 37 dakika arasında değişiyor. Maksimum emiş ayarı kullanıldığında pil yaklaşık 10 dakikada tükeniyor. Pil çıkarılabilir olduğundan, şarjlı yedek pille değiştirilebiliyor.

    Filtreleme noktasında, süpürge tozu hava akışından ayırmak için 12 konili siklon sistemi kullanıyor; bu da filtrenin zamanla tıkanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Süpürge, markanın 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin %99,99'unu yakaladığını söylediği H13 sınıfı HEPA filtresi de dahil olmak üzere beş aşamalı bir filtreleme sistemine sahip.

    Diğer şarjlı dikey elektrikli süpürgelerde olduğu gibi, tutma yerinde pil seviyesini ve temizleme modlarını gösteren LED ekranın yanı sıra şarj etmek ve saklamak için duvara monte edilebilen şarj istasyonu mevcut.

    Xiaomi Mijia Kablosuz Elektrikli Süpürge 4, ana zemin fırçası, mite fırçası ve 2'si 1 arada aralık temizleme aparatı ile geliyor. Süpürge, 999 yuan (147 dolar) fiyatla Çin'de ön siparişe açıldı.

