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    Xiaomi, daha katı kurallara bootloader kilidini açmayı sınırladı

    Beklendiği gibi, Xiaomi bootloader kilidini açma sürecini yeniledi ve düzenlemeleri sıkılaştırdı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yeni kurallarla getirilen kısıtlamalar neler?
    Xiaomi, daha katı kurallara bootloader kilidini açmayı sınırladı Tam Boyutta Gör
    Bootloader kilidini açma, kullanıcıların custom ROM’lar yüklemelerine, cihazlarını rootlamalarına ve telefon üzerinde tam kontrol sağlamalarına olanak tanıyan kritik bir özellik.
    Beklendiği gibi, Xiaomibootloader kilidini açma sürecini yeniledi ve düzenlemeleri sıkılaştırdı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yeni kurallar, daha katı zaman çizelgeleri, tek cihaz sınırlamaları ve titiz bir onay sürecini beraberinde getiriyor.

    Değişen kurallar neler?

    Güncellenen kurallar kapsamında, kullanıcılar artık tüm kilit açma sürecini (test, kayıt, başvuru, eşleştirme ve kilit açma) aynı cihaz üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca, uygunluk onayı alındıktan sonra kullanıcıların işlemi tamamlamak için yalnızca 14 gün (336 saat) süreleri bulunuyor. Bu sürenin kaçırılması durumunda, izin geçerisiz hale geliyor ve bu izin yeniden verilemiyor veya uzatılamıyor.

    Bir diğer önemli değişiklik ise cihaz limitlerinin azaltılması. Daha önce kullanıcılar, geçerlilik süresi içinde üç cihazın kilidini açabiliyordu. Yeni politika, bu sayıyı Xiaomi hesabı başına yalnızca bir cihazla sınırlandırıyor ve şirketin kilit açma sonrası senaryolar üzerinde daha sıkı kontrole doğru geçişini güçlendiriyor.

    Başvuru süreci de daha zor bir hal aldı. Kullanıcıların, yalnızca deneyimli geliştiricilerin ilerleyebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan zorlu bir testi geçmeleri gerekiyor. Ayrıca, gerçek isim doğrulamasının yapılması ve hesap-cihaz eşleştirmesine sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Başkalarının cihazlarının kilit açmak için kullanılmasının, kalıcı olarak hesabın askıya alınmasına neden olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi, bootlodar kilidini açmanın cihazları güvenlik açıklarına maruz bırakabileceğini ve sıradan kullanıcılar için önerilmediğini vurguluyor. Ayrıca, HyperOS güncellemelerini almak için kilitli bootloaderların zorunlu olduğunu belirtiyor. Süreci daha da basitleştirmek için Xiaomi, kilit açma izinlerini yalnızca Çin anakarasında satılan perakende cihazlarla sınırlamış durumda. Uluslararası pazarlar için ise ayrı politikalar geçerli.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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