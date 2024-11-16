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    Chery'den katı hal bataryalı konsept! Peugeot 5008 Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 1500 km menzil sunan katı hal bataryalı konsepti, Peugeot 5008 ve e-5008'in Türkiye fiyatları ve Xiaomi'nin yeni şasi teknolojisi gibi konuları konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin 1500 km menzil sunan katı hal bataryalı konsepti, Peugeot 5008 ve e-5008'in Türkiye fiyatları ve Xiaomi'nin yeni şasi teknolojisi gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

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    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:34 - Xpeng P7+

    15:22 - Chery'den 1500 km menzilli konsept

    26:50 - Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları

    34:25 - Audi'den Çin'e özel yeni otomobil konsepti

    43:00 - Xiaomi'den akıllı şasi

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