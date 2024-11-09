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    650 beygirlik Hyundai IONIQ 5 N ile piste çıktık

    650 beygir gücündeki Hyundai IONIQ 5 N elektrikli otomobilin Türkiye lansmanına katıldık. Aracın özelliklerini anlatıyor, performansını pistte test ediyor ve Türkiye fiyatını açıklıyoruz.

    Bu videomuzda 650 beygir gücündeki Hyundai IONIQ 5 N elektrikli otomobilin Türkiye lansmanına katılıyoruz. Aracın özelliklerini anlatıyor, pistte performansını test ediyor ve Türkiye fiyatını açıklıyoruz.

    00:00 Giriş
    00:22 IONIQ 5 N Dış Tasarım
    03:10 İç Tasarım
    10:14 Sürüş
    12:28 IONIQ 5 N Drag Testi
    12:50 Teknik Bilgiler
    21:39 Fiyat ve kapanış

    Hyundai'ın N serisinin ilk elektrikli otomobili olan Hyundai IONIQ 5 N, 650 beygir güç sunuyor. Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motora sahip. En yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 448 kW/609 PS ve 740 Nm tork, NGB devredeyken ise 478 kW/650 PS ve 770 Nm güç sunuyor. Maksimum 260 km/s hıza ulaşabilen IONIQ 5 N, 0-100 km/s hızlanmasını NGB devredeyken 3,4 saniyede tamamlıyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise karma kullanımda 448 kilometre, şehir içinde ise 589 km’ye kadar çıkabiliyor.

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