Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor?

    Yeni araştırmalar, Güneş'in, 369 tane benzeri yıldıza kıyasla daha az aktif olduğunu gösteriyor. Peki bu durum ne anlama geliyor? İşte detaylar;
    3
    1 hf.
    4,3b
    1
    50
    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    Güneş'in ilk zamanlarda ne kadar aktif olduğunu bulmanın bir yolu olmadığından, bilim insanları sadece yıldızlara başvurabilirler. Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden(MPS) bilim insanları Güneş'in diğer yıldızlara kıyasla "normal" davranıp davranmadığı araştırdı.

    Güneş , Güneş'le benzer dönüş süresine sahip 369 yıldız ve dönüş süresi bilinmeyen 2500'den fazla yıldızla yapılan bir araştırmada Max Planck Enstitüsü gökbilimcileri, Güneş'in benzer özellik gösteren yıldızlara göre çok daha az aktif olduğunu buldu ve bunu Güneş'in bir tür “orta yaş krizinin” ortasında olabileceği şeklinde açıkladılar.

    Yeni araştırmalarda, gökbilimciler NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia yıldız haritalama misyonu tarafından toplanan verileri kullandılar.  Veriler 11 yıllık bir zaman aralığında toplanmış olmasına rağmen yaklaşık son 9 bin yıllık zamanı açıklayabilir. 1610'dan bu yana Güneş'i kaplayan güneş lekelerinin kayıtları, ağaç halkalarındaki ve buz çekirdeklerindeki belirli elementlerin seviyeleri, son 9000 yıl boyunca Güneş aktivite seviyesi hakkında sonuçlar çıkarmayı sağlar.

    Son 9 bin yılı kapsayan araştırma

    Araştırmacılar, belirleyici özelliklerde Güneş'e benzeyen aday yıldızları seçtiler. Yüzey sıcaklığı, yaş, hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerin oranına ek olarak, araştırmacılar her şeyden önce kendi eksenlerinde dönüş sürelerine baktılar. (Güneş'in kendi ekseni etrafında dönüş süresi 24.5 gün)

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Dünya'ya en çok benzeyen gezegeni buldu: İşte detaylar

    MPS direktörü ve yeni yayının ortak yazarı Prof. Dr. Sami Solanki; "Bir yıldızın kendi ekseni etrafında dönme hızı çok önemli bir değişkendir. Manyetik alan, faaliyetteki tüm dalgalanmalardan sorumlu itici güçtür.”diyor. Bir yıldızın dönüşü, içindeki dinamo sürecinde manyetik alanının oluşturulmasına katkıda bulunur. Manyetik alanın durumu, Güneş'in ne sıklıkta yüksek enerjili radyasyon yaydığını ve şiddetli patlamalarda parçacıkları uzaya ne kadar yüksek hızlarda fırlattığını belirler.

    Araştırmacılar, 369 yıldızı, Güneş'in kendi ekseni etrafındaki dönüş süresine benzer olması sebebiyle seçtiler. Güneş'in kendi ekseni etrafında dönüş süresi olan 24.5 günü baz alan araştırmacılar, öncelikle dönüş süresi 20 - 30 gün olan yıldızlarla Güneş'i kıyasladılar.

    Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor?

    Aktif ve aktif olmayan fazlar arasında Güneş ışınımı ortalama %0.07 oranında dalgalanırken, benzer dönüş süresine sahip yıldızlar çok daha büyük(yaklaşık 5 kat) dalgalanmalar gösterdi.

    Araştırmacılar, dönüş süreleri bilinmeyen 2500'den fazla Güneş benzeri yıldızı da inceledi. Parlaklıkları diğer gruba göre çok daha az dalgalandı ve Güneş'in sonuçlarına yakın sonuçlar ortaya koydular.

    Bu durum iki farklı yoruma yol açtı. Bunlardan ilki; bilinen ve bilinmeyen dönüş periyodu olan yıldızlar arasında hala açıklanamayan temel bir fark olabilir. Diğeri ise Güneş'in yaklaşık 4 milyar yıldır var olduğu ancak son 9 bin yıllık aktivitesi araştırıldığıdır. Yani Güneş, uzun yaşantısına kıyasla bu süre içerisinde belirli bir dönemden geçiyor olabilir.

    Sonuç olarak, Güneş'in aktivitesinin diğer 369 yıldıza kıyasla düşük olması Dünya için olumlu bir durum. Güneş'in aktivitesinin artması yaydığı radyasyonu ve yüzeyinde gerçekleşecek patlamaları artıracağı için Dünya'ya olumsuz sonuçlar doğurabilir.



    https://thenextweb.com/syndication/2020/05/02/the-sun-is-less-active-than-sibling-stars-suggesting-its-entering-old-age/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor
    55 dk.
    Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!
    2 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Allah in sanatı diyen adamlar çok değil 100 yıl önce güneşin dünyanın etrafında döndüğünü inanıyordu. Ondan 3000 yıl önce de ilah diye yapıyorlardı güneş e. Değişen bir şey yok gerçekten.

    Kardeşim evrende düzen falan yok, herşey kaostan ortaya çıkıyor.
    Allah in sanatı diyen adamlar çok değil 100 yıl önce güneşin dünyanın etrafında döndüğünü inanıyordu. Ondan 3000 yıl önce de ilah diye yapıyorlardı güneş e. Değ...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf. TheStarBox
    Kuran'da 1400 yıl once şu anki güneş sistemi zaten tarif edilmiştir açıp bakabilirsin. tabi işine gelmediği için kendi inanısınızı genele mal etmeye devam edebilirsiniz.

    3000 yıl önce de durum aynıydı. ilk kurulduğundan beri dünyaya peygamberler aracığığı içe herşey öğretildi. şuan sen nasıl inanmıyorsan o dönemde de inanmayanlar vardı elbette ota güneşe tapan
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. TheStarBox
    Kaos Teorisini bir açıp oku istersen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf. TheStarBox
    Kuran'da 1400 yıl once şu anki güneş sistemi zaten tarif edilmiştir açıp bakabilirsin. tabi işine gelmediği için kendi inanısınızı genele mal etmeye devam edebilirsiniz.

    3000 yıl önce de durum aynıydı. ilk kurulduğundan beri dünyaya peygamberler aracığığı içe herşey öğretildi. şuan sen nasıl inanmıyorsan o dönemde de inanmayanlar vardı elbette ota güneşe tapan
    Kuran'da 1400 yıl once şu anki güneş sistemi zaten tarif edilmiştir açıp bakabilirsin. tabi işine gelmediği için kendi inanısınızı genele mal etmeye devam edeb...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. ahmet1905_47
    Kehf Suresi/86: Sonunda güneşin battığı yere ulaşınca onu, kara balçıklı bir suda batıyor gördü. Orada bir millete rastladı. 'Zülkarneyn! Onlara azap da edebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin' dedik.

    Bu bile Kuran'da Dünya'nın düz olduğunu iddia eden bir ayettir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Pandemic 1 hf.
    Az yakar çok kaçar model bizim güneş.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    6equj5 1 hf.
    Bilimsel bir konnu görüp altına dinlerle ilgili ironi yapınca komik değil sinir bozucu oluyorsunuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf.
    Hz. Allah insanoğlu bir anda yanıp kavrulmasın diye ne güzel ayarlamış. Hâlâ inanmıyorlar ya aklım almıyor. Doğaya inanıyorum diyor doğanın yaratıcı olduğuna inanıyor. Kendi nefsine uymuyor yaratıcının kurallar kaideler koyması zor geliyor. Allah imandan ayırmasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zengier (Ali Mackali) 1 hf.
    Inanc ve kabullere tahammulsuzler oncelikle bir banlansin, sonrasinda bilim ve inanci harmanlamaya calisanlara sira gelir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 1 hf.
    Varlığını da yokluğunu da kanıtlayamayacağınız bir şeyin neyini tartışıyorsunuz yine
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    Allahın sanatı bu işte
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Johnny Silverhand 1 hf.
    Bilimsel konularda dinle ilgili şeyler yazan sözde “dindarlar” hakkında işlem yapılmalı. Forumdan uzaklaştırma gibi.



    Ayrıca bu tarz içeriklerde o tarz fantezileri söylemek de yasak olmalı. Konuyu baltalamanın bir anlamı yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Lazeran (E C) 1 hf.
    millet okuduğunu anlaktan aciz. yıldız parlaklığındaki dalgalanma güneşte 10000de 7 iken normalde 10000de 35miş. VAY ANASINI GÜNEŞ 5 KAT AZ DALGALANIYORMUŞ ALLAH MUHTEŞEM.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Deleted User 673 (deleted deleted) 1 hf.
    Bilimsel konulara din katanlara ban atılacak aslında, çok mu zor? İnsanın girip okuyası gelmiyor böyleleri yüzünden.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf.
    Başka bir gezegen aramayı hayal etsek de başka bir güneş bulamayız. Güneşin bir gün ömrü dolarsa ki dolacaktır, belki ondan önce insanoğlunun dünyadaki ömrü dolacak. Ve doğadaki bozulma ile belki bir virüs belki de büyük bir doğa olayı ile sonumuz gelecektir. Belki bizden sonra dünyada yaşamayı başaran virüs veya mikrobik canlılar çoğalacak ve bu araştırma ve yazıları onlar yazacak ve din ile bilimsel çatışmalarımız da onlara kalacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4326 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    güneş aktivitesi, 9000 yıllık güneş araştırması ve
    4 etiket daha kepler uzay teleskobu gaia uzay teleskobu güneş ömrü Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı 1 hf. PSA'nın İzmir'deki yedek parça deposu faaliyete başladı 1 hf. Bu bildiğin Hi-Fi kulaklık! "1More Spearhead H1007 kulaklık incelemesi" 1 hf. Netflix'in aksiyon filmi Extraction büyük ilgi gördü: Devamı geliyor 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor 1 hf. E-ticaret gönderileri Temmuz ayına kadar temassız teslim edilebilecek 1 hf. IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi 1 hf. Yeni Peugeot 308, Golf R'a rakip hot hatch versiyonla gelecek 1 hf. Tom Cruise ve Elon Musk bir araya geldi: Uzayda film çekecekler 1 hf. Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Google Meet ve Gmail artık entegre çalışıyor 1 hf. Nissan'ın Avrupa'da küçülmeye gideceği iddia ediliyor 1 hf. Microsoft Teams sohbet gruplarında limit 250 kişiye çıkıyor 1 hf. Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor 1 hf. Ulaşım planlama uygulaması Moovit artık Intel çatısı altında 1 hf. Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek 1 hf. Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi 1 hf. Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor 1 hf. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor? Sonraki Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi 1 hf. Nokia satışları serbest düşüşe geçti 1 hf. Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci? 1 hf. Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs 1 hf. Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı 1 hf. AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor 1 hf. AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor 1 hf. Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir 1 hf. Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak 1 hf. Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde 1 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Mayıs 2020 1 hf. Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı 1 hf. Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor 1 hf. Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir 1 hf. 13 inçlik MacBook Pro güncellendi: Daha hızlı işlemci ve Magic Keyboard 1 hf. Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır 1 hf. B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak 1 hf. Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog 1 hf. Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi