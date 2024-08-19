Süper kütleli kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkisi keşfedildi

Büyük kara delikler yaşam için iyi değil
Bilim insanlarına göre soğuk gaz, yıldız oluşumu için gerekli hammadde konumunda. Araştırmaya göre kara delik ne kadar büyükse galakside o kadar az soğuk gaz bulunuyor. Haliyle galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara delikler bir anlamda galaksilerin yaşamını da sömürüyor. Bu keşif, neden bazı galaksiler büyümeye devam ederken diğerlerinin uykuda olduğuna ışık tutuyor.
Bu, bir mumun üzerine ters çevrilmiş bir bardak koymaya benziyor. Mum, birkaç saniye sonra havasızlıktan sönerken kara delik de galaksinin yeni yıldız üretmesini engelliyor. Yeni yıldızların doğmaması ise galaksideki yaşam için olumsuz bir durum oluşturuyor. Bulgular, kara deliğin kütlesi ile yıldız oluşumu için çok önemli olan soğuk gazın mevcudiyeti arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gözler önüne seriyor.
Bilim insanları süper kütleli bir kara deliğin kütlesi ile galaksisindeki yıldızların kütlesi arasındaki bağlantıyı uzun zamandır biliyor. Universite Paris-Saclay'den çalışmanın ortak yazarlarından David Elbaz’a göre kara delik, yıldız oluşumunun çoktan sona erdiği bir bölge olan galaktik şişkinlikteki tüm yıldızların kütlesinin yaklaşık binde biri kadardır.
Teori vardı, kanıt yoktu
Çalışmada ayrıca, bir galaksideki atomik hidrojen miktarının, toplam yıldız sayısı veya galaktik şişkinliğin boyutu gibi faktörlerden ziyade, merkezindeki kara deliğin kütlesiyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu bulundu.
Araştırmada kara delik kütlesinin etkisi ortadan kaldırıldığında, soğuk gaz içeriği ile diğer faktörler arasındaki korelasyonun çok zayıf olduğunu açıkladı. Bu da kara delik kütlesinin bir galaksideki soğuk gaz miktarını etkileyen en önemli fiziksel parametre olduğunu gösteriyor. Bilim insanları bu bulgu için iki olası açıklama öneriyor.
Birincisi, kara delik galaksiden gaz fırlatabilir, ancak bu pek olası değildir çünkü birçok galaksi aktif kara deliklerle bile hala yıldız oluşturmaya devam ediyor. İkinci olasılık ise aktif bir kara delikten çıkan jetlerin çevredeki gazı ısıtarak galaksiyi beslemesini engellemesi; bu, galaksi açlığı olarak bilinen bir süreç. Bu ikinci teori kozmoloji araştırmalarındaki sayısal simülasyonlarla da destekleniyor.
Araştırma ekibi, Çin'in FAST radyo teleskobu ile Güney Afrika ve Avustralya'da yakında kurulacak olan Square Kilometre Array'den elde edilecek verileri kullanarak sonuçlarını daha ileri düzeyde test etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.