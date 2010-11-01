Haftanın en iyi 5 iPod Touch/iPhone uygulaması

Mobil cihazlar üzerinde uygulama ve oyunları tanıttığımız video inceleme serimiz devam ediyor. Bu videomuzda sizler için 5 yeni iPod Touch/iPhone uygulaması inceledik.
tirtman cracked ipa kullanıyorsunuz bari çaktırmayın.appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.
tirtman cracked ipa kullanıyorsunuz bari çaktırmayın. appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.
Bu arada saçma sapan yorum yapmayın elin yüzün senin çok duzgunse seni görelim çok Zeki arkadasımız.
appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.
iyiydi .
ne sakıncası var peki
Bu arada ''ayva çiçek açmış'' mp3'ünü listede görmedim değil.
Bu tür güncel faydalı videoların devamını bekliyoruz.
Her video ile gitgide gelişiyor güzelleşiyor format süpersiniz