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Haftanın en iyi 5 iPod Touch/iPhone uygulaması

9 yıl
122,9b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone uygulaması

Mobil cihazlar üzerinde uygulama ve oyunları tanıttığımız video inceleme serimiz devam ediyor. Bu videomuzda sizler için 5 yeni iPod Touch/iPhone uygulaması inceledik.


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TheApproachingCurve 8 yıl
almak farz oldu
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abjkli 8 yıl

Mesajım bulunsun
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andruil 8 yıl
maşallah nasıl da hortlatmışsınız konuyu hee.. haftanın en iyi 5 uygulaması dedikleri uygulamalar tarih oldu nerdeyse.. güncel programları takip etmekten kastınız aylarca öncesi mi?
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DH Misafiri 8 yıl
Alarm Uygulamasının ismini tam yazar mısınız?
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1 9 0 7 8 yıl
Appbox Pro çok güzelmiş video icin tesekkurler.

Bu arada saçma sapan yorum yapmayın elin yüzün senin çok duzgunse seni görelim çok Zeki arkadasımız.
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funkmaster 9 yıl
Çok güzel, keşke her hafta yayınlansa...
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tirtman 9 yıl
cracked ipa kullanıyorsunuz bari çaktırmayın.
appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.
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cangk 9 yıl
Çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler.
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tgezer 9 yıl

tirtman
cracked ipa kullanıyorsunuz bari çaktırmayın.
appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.

iyiydi .
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T®an©e Addi©T 9 yıl

tirtman

cracked ipa kullanıyorsunuz bari çaktırmayın.



appbox pro'nun açılışındaki splash screen'i video editlenirken makaslayın bence.

ne sakıncası var peki
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GoldPunch 9 yıl
Teşekkürler. Video Player hoşuma gitti.

Bu arada ''ayva çiçek açmış'' mp3'ünü listede görmedim değil.
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Prоwler 9 yıl
İnceleme güzelde download varken video geç doluyor

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MegriM 9 yıl
Harika olmuş, tebrik ederim.
Bu tür güncel faydalı videoların devamını bekliyoruz.
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Computeus 9 yıl
Tosun Paşaaaaaaaaa
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mali__ 9 yıl



Her video ile gitgide gelişiyor güzelleşiyor format süpersiniz
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deagle100 9 yıl
Teşekkürler.:)
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