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Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu

9 yıl
87,1b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için iPod ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyun inceledik.

Bu videomuzda sizler için iPod ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyun inceledik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mthan 8 yıl
Tivibu'dan iyice tiksindim artık. Elbette masrafları çoktur ama Donanımhaber forumda olsun genel olsun reklam işini biraz abartıyor gibime geliyor.
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.dgk 8 yıl
Gayet güzel olmuş ama hepsi paralı oyun bir dahakine bedavalardan seçme yaparsanız sevinirim. Yimese emeginize saglık çok güzel olmuş.
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Rwenzori 8 yıl
Çok iyi düşünülmüş video inceleme olayı, tebrikler devamını diliyoruz..
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Takao 9 yıl
Tesekkurler obur incelemede doodle jump la flight control olabilir :)
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Bunnymn 9 yıl

Takao

Tesekkurler obur incelemede doodle jump la flight control olabilir :)



Hatta Flight Control hakkında ipuçları içeren destekçi bi video olursa süper olur, sadece 3 uçağı başarıyla indirebiliyorum
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@CrypticNS
merhaba, Android için hazırlanmış birçok videomuz var. Ana sayfadan veya forumda android için hazırlanmış olan kısımdan takip edebilirsiniz.
@VIVA
Küçük bir yazım hatası olmuş, gerekli düzeltme yapıldı. Teşekkürler.
iOS ve Android için çalışmalarımız devam edecek.
Herkese iyi forumlar.
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CrypticNS 9 yıl
aynısını android için de istiyoruz!!! yoksa var mı?
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realbrutal 9 yıl
Oyunlarin adlarini yazarsaniz liste halinde bence guzel olur
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mali__ 9 yıl
Elinize sağlık. ipad videosunda istek yapmıştık görmezden gelmemişler.. her hafta bakıcaz artık
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GoldPunch 9 yıl
Teşekkürler.
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BluePage 9 yıl
teşekkürler


Earth worm jim oldukça güzelmiş
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aliugur85 9 yıl
arkadaslar lg gw525 aldım oyun artı tema ıse yarar prg ındırmek ıstıyorum yardım lutfen
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VIVA 9 yıl
4000 tık ve 12 yorumun tek sebebi iPhone 5 (!) oyunları yazdığınız yüzünden düşünüyorum
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Bunnymn 9 yıl
Teşekkürler.
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