Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu

Bu videomuzda sizler için iPod ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyun inceledik.
Takao Tesekkurler obur incelemede doodle jump la flight control olabilir :)
Hatta Flight Control hakkında ipuçları içeren destekçi bi video olursa süper olur, sadece 3 uçağı başarıyla indirebiliyorum
merhaba, Android için hazırlanmış birçok videomuz var. Ana sayfadan veya forumda android için hazırlanmış olan kısımdan takip edebilirsiniz.
@VIVA
Küçük bir yazım hatası olmuş, gerekli düzeltme yapıldı. Teşekkürler.
iOS ve Android için çalışmalarımız devam edecek.
Herkese iyi forumlar.
Earth worm jim oldukça güzelmiş