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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 mağazalarında Huawei Band 4 ve Realme 5i var

    24 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Huawei Band 4 ve Realme 5i modeli yer alırken 25 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Polosmart akıllı baskül dikkat çekiyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 mağazalarında Huawei Band 4 ve Realme 5i var
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    Önümüzdeki hafta perakende gıda mağazalarında Huawei Band 4, Realme 5i, Samsung Full HD televizyon, Polosmart akıllı baskül gibi uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor.

    24 Eylül A101 aktüel ürünler

    24 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Huawei Band 4 modeli yer alıyor. 0.96 inçlik ekranında saat yüzleri sunan bileklik kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor. Akıllı nabız takibi ve uyku takibi yapabilen akıllı saat kayış pini kısmındaki port ile şarj oluyor. 6 güne kadar kullanım süresi sunan Huawei Band 4 modeli 179TL fiyat etiketine sahip ve piyasa ile aynı seviyede.

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    Diğer taraftan 6.52 inçlik ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, dörtlü arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Realme 5i akıllı telefon modeli 2199TL seviyesinde ve piyasaya ile aynı. Son olarak Samsung’un 40 inçlik uydu alıcılı Full HD televizyonu 2299TL ile oldukça uygun fiyatta.

    25 Eylül BİM aktüel ürünler

    25 Eylül BİM aktüel ürünler arasında telefonlara bağlanabilen ve detaylı ölçüm yapan Polosmart akıllı baskül 69.90TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrtcrc (Murat ) 1 sa. yeni yorumcu
    Şu stanley termos hakkında bilgisi olan var mı? Çok çok iyi heralde fiyatı epey pahalı da
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa.
    güzel ürünler bakılması gerek
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    lunique 3 sa.
    1400 e aldım o telefonu anneme. Şu hale bak.
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    monacomen 4 sa. (düzenlendi)
    Samsung 40 inç full hd TV 2.300 lira, Hilevel 55 inç ultra hd smart tv 2.900 lira!!! Alt orta segment telefonlardan ucuz televizyonlar!!!
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    acbold (ANIL ) 3 sa. monacomen
    Satın alımların büyük yüzdesi bilgisiz kişiler tarafından yapılır.

    iPhone ya da amiral gemisi satın alırlar ama TV Hi-level, Regal,Vestel vs alırlar. Çünkü televizyon ile kısıtlı kitleye gösteriş yapılabiliyor.



    O yüzden normal talebe göre fiyatların oluşturulması.
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