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    Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var

    29 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 2019 tablet modeli uygun fiyatı ile dikkat çekerken Realme C2 akıllı telefon modeli ve Motolux F5 elektrikli bisiklet de yer alıyor.
    10 dk.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var
    Tam Boyutta Gör

    Uzaktan eğitimin yoğunlaşması ile birlikte ekstra bir tablet ihtiyacı duyanlar için A101 marketlerde önemli bir fırsat var. Galaxy Tab A 10.1 2019 tablet modeli yanında Realme C2 modeli de satışta.

    29 Ekim A101 aktüel ürünler

    29 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 2019 tablet modeli var. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

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    Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor ve 3GB RAM ile 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

    Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip. Galaxy Tab A 10.1 2019 için 1399TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça da uygun.

    Diğer taraftan Realme C2 modeli de dikkat çekenler arasında. 6.1 inçlik HD+ ekranında su damlası çentiği sunan modele 12nm sürecindeki Helio P22 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama barındıran telefonda arka kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarja sahip değil. Realme C2 modeli 1799TL ile bir miktar piyasanın altında.

    A101 mağazalarında ilk kez gördüğümüz Motolux F5 elektrikli bisiklet de yine meraklılarını bekliyor olacak. 40 kilometreye kadar menzil, 25km/s maksimum hız ve tablet ekrana sahip Motolux F5 için 2699TL fiyat etiketi belirlenmiş. Son olarak Huawei Band 4 fitness bilekliği de 179TL üzerinden satılıyor ve piyasa ile aynı.



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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