Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var

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Uzaktan eğitimin yoğunlaşması ile birlikte ekstra bir tablet ihtiyacı duyanlar için A101 marketlerde önemli bir fırsat var. Galaxy Tab A 10.1 2019 tablet modeli yanında Realme C2 modeli de satışta.

29 Ekim A101 aktüel ürünler

29 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 2019 tablet modeli var. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

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Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor ve 3GB RAM ile 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip. Galaxy Tab A 10.1 2019 için 1399TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça da uygun.

Diğer taraftan Realme C2 modeli de dikkat çekenler arasında. 6.1 inçlik HD+ ekranında su damlası çentiği sunan modele 12nm sürecindeki Helio P22 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama barındıran telefonda arka kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarja sahip değil. Realme C2 modeli 1799TL ile bir miktar piyasanın altında.

A101 mağazalarında ilk kez gördüğümüz Motolux F5 elektrikli bisiklet de yine meraklılarını bekliyor olacak. 40 kilometreye kadar menzil, 25km/s maksimum hız ve tablet ekrana sahip Motolux F5 için 2699TL fiyat etiketi belirlenmiş. Son olarak Huawei Band 4 fitness bilekliği de 179TL üzerinden satılıyor ve piyasa ile aynı.

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