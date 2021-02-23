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    Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? (23 Şubat)

    Dünya nüfusunun yüzde 2,72'si aşılandı. Türkiye'de aşılama çalışmaları ne durumda? 23 Şubat tarihli verilere göre aşılama miktarlarını tablo haline getirdik.
    23 Şubat 2021, 23:45 (11 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? (23 Şubat)
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    Covid-19 aşı çalışmaları Aralık ayından beri pek çok ülkede devam ediyor. Türkiye'de 6,23 milyon kişi aşı oldu. İsrail'de ve Cebelitarık'ta nüfusun neredeyse tamamı aşılandı. Peki bugüne kadar hangi ülkede kaç doz aşı uygulandı? Türkiye kaçıncı sırada?

    Türkiye uygulanan toplam doz miktarı bakımından dünyada 6. sırada, Avrupa'da ise 2. sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeleri geride bıraktı.

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    Türkiye'de 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.230.245, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.217.267 olarak açıklandı. Güncel rakamları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

    Kaç doz aşı uygulandı?

    Ülke Toplam Doz Aşı Türü
    1. ABD 64,8 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna
    2. Çin 40,52 mlyon Sinopharm, Sinovac
    3. Birleşik Kralllık 18,35 milyon Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    4. Hindistan 11,42 milyon Covaxin, Oxford/AstraZeneca
    5. İsrail 7,54 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna
    6. Türkiye 7.447.512 Sinovac
    7. Brezilya 7,03 milyon Sinovac, Oxford/AstraZeneca
    8. Birleşik Arap E. 5,56 milyon Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V
    9. Almanya 5,22 milyon Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    10. Rusya 3,90 milyon Sputnik-V / EpivacCorona
    11. Fransa 3.,73 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
    12. İtalya 3,61 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
    13. İspanya 3,09 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca
    14. Şili 2,99 milyon Pfizer/BioNTech, Sinovac
    15. Polonya 2,76 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca

    *Çin en son 9 Şubat'ta, Rusya 10 Şubat'ta, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık ise 21 Şubat'ta güncelleme yaptı. Diğer ülkelerin verileri güncel.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir"

    Nüfusun ne kadarı aşılandı?

    Şu ana kadar dünya nüfusunun yüzde 2.,72'si aşılandı. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8,11'i aşılandı. İsrail yüzde 87,06 aşılama oranıyla neredeyse nüfusun tamamını aşılamış oldu.

    Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? (23 Şubat)
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    https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 9 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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