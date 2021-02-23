Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? (23 Şubat)

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Covid-19 aşı çalışmaları Aralık ayından beri pek çok ülkede devam ediyor. Türkiye'de 6,23 milyon kişi aşı oldu. İsrail'de ve Cebelitarık'ta nüfusun neredeyse tamamı aşılandı. Peki bugüne kadar hangi ülkede kaç doz aşı uygulandı? Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye uygulanan toplam doz miktarı bakımından dünyada 6. sırada, Avrupa'da ise 2. sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeleri geride bıraktı.

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Türkiye'de 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.230.245, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.217.267 olarak açıklandı. Güncel rakamları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Kaç doz aşı uygulandı?

Ülke Toplam Doz Aşı Türü 1. ABD 64,8 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 2. Çin 40,52 mlyon Sinopharm, Sinovac 3. Birleşik Kralllık 18,35 milyon Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 4. Hindistan 11,42 milyon Covaxin, Oxford/AstraZeneca 5. İsrail 7,54 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 6. Türkiye 7.447.512 Sinovac 7. Brezilya 7,03 milyon Sinovac, Oxford/AstraZeneca 8. Birleşik Arap E. 5,56 milyon Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V 9. Almanya 5,22 milyon Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 10. Rusya 3,90 milyon Sputnik-V / EpivacCorona 11. Fransa 3.,73 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, 12. İtalya 3,61 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, 13. İspanya 3,09 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca 14. Şili 2,99 milyon Pfizer/BioNTech, Sinovac 15. Polonya 2,76 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca

*Çin en son 9 Şubat'ta, Rusya 10 Şubat'ta, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık ise 21 Şubat'ta güncelleme yaptı. Diğer ülkelerin verileri güncel.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir"

Nüfusun ne kadarı aşılandı?

Şu ana kadar dünya nüfusunun yüzde 2.,72'si aşılandı. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8,11'i aşılandı. İsrail yüzde 87,06 aşılama oranıyla neredeyse nüfusun tamamını aşılamış oldu.

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https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

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