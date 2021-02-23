Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? (23 Şubat)

Covid-19 aşı çalışmaları Aralık ayından beri pek çok ülkede devam ediyor. Türkiye'de 6,23 milyon kişi aşı oldu. İsrail'de ve Cebelitarık'ta nüfusun neredeyse tamamı aşılandı. Peki bugüne kadar hangi ülkede kaç doz aşı uygulandı? Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye uygulanan toplam doz miktarı bakımından dünyada 6. sırada, Avrupa'da ise 2. sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeleri geride bıraktı.İlginizi Çekebilir Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi
Türkiye'de 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.230.245, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.217.267 olarak açıklandı. Güncel rakamları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.
Kaç doz aşı uygulandı?
|Ülke
|Toplam Doz
|Aşı Türü
|1. ABD
|64,8 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna
|2. Çin
|40,52 mlyon
|Sinopharm, Sinovac
|3. Birleşik Kralllık
|18,35 milyon
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
|4. Hindistan
|11,42 milyon
|Covaxin, Oxford/AstraZeneca
|5. İsrail
|7,54 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna
|6. Türkiye
|7.447.512
|Sinovac
|7. Brezilya
|7,03 milyon
|Sinovac, Oxford/AstraZeneca
|8. Birleşik Arap E.
|5,56 milyon
|Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V
|9. Almanya
|5,22 milyon
|Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
|10. Rusya
|3,90 milyon
|Sputnik-V / EpivacCorona
|11. Fransa
|3.,73 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
|12. İtalya
|3,61 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca,
|13. İspanya
|3,09 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca
|14. Şili
|2,99 milyon
|Pfizer/BioNTech, Sinovac
|15. Polonya
|2,76 milyon
|Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca
*Çin en son 9 Şubat'ta, Rusya 10 Şubat'ta, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık ise 21 Şubat'ta güncelleme yaptı. Diğer ülkelerin verileri güncel.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir"
Nüfusun ne kadarı aşılandı?
Şu ana kadar dünya nüfusunun yüzde 2.,72'si aşılandı. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8,11'i aşılandı. İsrail yüzde 87,06 aşılama oranıyla neredeyse nüfusun tamamını aşılamış oldu.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?