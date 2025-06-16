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Tam Boyutta Gör Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek isteyen hükümet şimdi de ilan platformlarını hedefe aldı. Online ilan platformlarındaki ilan yayın ücretlerine “tavan fiyat” düzenlemesi geliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre satılık veya kiralık konutunu internette yayınlamak isteyen vatandaşlar yüksek ilan ücretleriyle karşılaşıyor. Her bir ilan için vatandaşlardan 3 bin TL’ye varan, emlakçılardan ise yıllık paketlerde 200 bin TL’ye varan ilan ücretleri isteniyor. İlan sahipleri, konut fiyatını artırarak bu ücreti kiracıya yansıtıyor.

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Yüksek ilan ücreti mağduriyetinin önüne geçilmesi için ilan platformlarının yayın ücretlerine “tavan fiyat” düzenlemesi hazırlanıyor. Tavan ücretin nasıl belirleneceği ve ne kadar olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İlan sitelerine ödenen aylık bedellerin emlakçıların ofis kira ücretlerini geçtiğini kaydeden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2020’de 200 ilan için 4.500 lira olan fiyatın bugün 100 bin lirayı bulduğunu, yıllık paket fiyatlarının 200 bin lira olduğunu söyleyen Akçam “Bu artık sürdürülemez hâle geldi. Rekabet Kurumuna şikâyet sayısı 10 bini buldu. Sektörde tekelleşme riski arttı. Rekabetsizlik sektörü vuruyor” dedi.

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Sahibinden.com gibi ilan sitelerine fiyat düzenlemesi geliyor

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