Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli varyantların görülmesi aşı ve maske tartışmalarını da beraberinde getirmiş hatta CDC kurumu maskelerin çift kat takılmasına ilişkin güncel maske kılavuzunu yayımlamıştı. Şimdi ise yürütülen son laboratuvar çalışmalarına göre Güney Afrika varyantı olan B.1.351 veya 501.V2 olarak adlandırılan varyantın Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşının uygulanması neticesinde üretilen antikorları 3'te 2 oranında azaltabilir. Yetkililer şu anda söz edilen varyanta karşı aşıların etkinlik oranlarının net olmadığı görüşünde.

Bütün bu gelişmelere rağmen aşıların halen daha virüse karşı etkiliği olduğu düşünülmekle birlikte yürütülen insan deneylerinde söz edilen varyantın aşının etkinliğini azaltığına dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtiliyor.

Koronavirüs varyantları

Aşıların etkinliğiyle ve varyantların aşı, aşıların varyant üzerindeki etkileri üzerinde birçok fikir ayrılığı bulunmasına rağmen firmalar geliştirdiği mRNA aşılarına halen daha yatırım yapmayı ve aşı geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi sürdürüyor.

University of Texas Medical Branch ( UTMB ) kurumu araştırmacıları laboratuvar ortamında Güney Afrika varyantıyla aynı mutasyonu taşıyacak biçimde genetik olarak modifiye ettikleri virüsler üzerinde çalıştı ve birçok aşının da hedefini oluşturan aynı zaman da virüsün insan hücrelerinin içine girmesinde görev alan ''spike proteini'' adlı yapı üzerine eğildi.

Genetik olarak modifiye edilen virüsler hali hazırda aşı olmuş kişilerden alınan kanlarda muamele edildi ve sonuçlara göre ( Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olan virüs türü üzerindeki etkilere kıyasla ) nötralize edici antikorların seviyesinde 3'te 2'lik bir azalma gözlendi.

Yeni araştırma the New Egland Journal of Medicine ( NEJM ) adlı dergide yayımlandı.

Son olarak araştırmaların şu an için oldukça erken safhada olduğunu ve yeni virüs türü sebebiyle azalış gösteren antikorların, aşıların etkisiz olacağı anlamına gelmediğini, bu alanda daha fazla çalışma gerektiğini ve yapılacak olan çalışmalar ile söz edilen alanın daha yakından aydınlatılacağını ekleyelim zira aşıların halen daha söz edilen varyanta karşı etkili olacağını düşünen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren bilim insanları mevcut .

