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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir

    Güney Afrika varyantı olan B.1.351 veya 501.V2 olarak adlandırılan varyantın Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşının uygulanması neticesinde üretilen antikorları 3'te 2 oranında azaltabilir.
    22 Şubat 2021, 21:00 (3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli varyantların görülmesi aşı ve maske tartışmalarını da beraberinde getirmiş hatta CDC kurumu maskelerin çift kat takılmasına ilişkin güncel maske kılavuzunu yayımlamıştı. Şimdi ise yürütülen son laboratuvar çalışmalarına göre Güney Afrika varyantı olan B.1.351 veya 501.V2 olarak adlandırılan varyantın Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşının uygulanması neticesinde üretilen antikorları 3'te 2 oranında azaltabilir. Yetkililer şu anda söz edilen varyanta karşı aşıların etkinlik oranlarının net olmadığı görüşünde.

    Bütün bu gelişmelere rağmen aşıların halen daha virüse karşı etkiliği olduğu düşünülmekle birlikte yürütülen insan deneylerinde söz edilen varyantın aşının etkinliğini azaltığına dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtiliyor.

    Koronavirüs varyantları

    Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir

    Aşıların etkinliğiyle ve varyantların aşı, aşıların varyant üzerindeki etkileri üzerinde birçok fikir ayrılığı bulunmasına rağmen firmalar geliştirdiği mRNA aşılarına halen daha yatırım yapmayı ve aşı geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi sürdürüyor.

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    University of Texas Medical Branch ( UTMB ) kurumu araştırmacıları laboratuvar ortamında Güney Afrika varyantıyla aynı mutasyonu taşıyacak biçimde genetik olarak modifiye ettikleri virüsler üzerinde çalıştı ve birçok aşının da hedefini oluşturan aynı zaman da virüsün insan hücrelerinin içine girmesinde görev alan ''spike proteini'' adlı yapı üzerine eğildi.

    Genetik olarak modifiye edilen virüsler hali hazırda aşı olmuş kişilerden alınan kanlarda muamele edildi ve sonuçlara göre ( Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olan virüs türü üzerindeki etkilere kıyasla ) nötralize edici antikorların seviyesinde 3'te 2'lik bir azalma gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs maske kullanım kılavuzları güncellendi, çift maske %95 engelliyor!"

    Yeni araştırma the New Egland Journal of Medicine ( NEJM ) adlı dergide yayımlandı.

    Son olarak araştırmaların şu an için oldukça erken safhada olduğunu ve yeni virüs türü sebebiyle azalış gösteren antikorların, aşıların etkisiz olacağı anlamına gelmediğini, bu alanda daha fazla çalışma gerektiğini ve yapılacak olan çalışmalar ile söz edilen alanın daha yakından aydınlatılacağını ekleyelim zira aşıların halen daha söz edilen varyanta karşı etkili olacağını düşünen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren bilim insanları mevcut.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-variants-idUSKBN2AH2VG Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 7 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herifler zaten yeni varyantlar için geliştirmeye başladılar ki Faz denemelerine girmeden sadece m-RNA'yı değiştirecekler. Ayrıca İnaktif aşıların büyük ihtimalle benzer oranlarda koruyuculuğa sahip olacağı söyleniyor yeni varyantlara karşı yani ülkemizde inaktif aşı vurulması bu konuda iyi bir avantaj oldu. m-RNA aşıları sadece Spike Proteini taşıyan m-RNA barındırdığı için ve yeni varyantların Spike Proteini değiştiği için daha az etkili olduğu söyleniyor özellikle Brezilya ve G.Afrika varyantları için İngiltere varyantında endişe duyuracak kadar azalma olmadı, mesela İsrail'de İngiliz varyantı baskın olmasına rağmen koruyuculuk %89 olarak açıklandı G.Afrika ve Brezilya varyantları 3 te 2 lik azalmaya neden oluyorsa Biontech çoktan başlamıştır çalışmalara işte bu yüzden aşı olun ki daha fazla mutasyon olma ihtimalini azaltalım ne kadar çok insana bulaşırsa o kadar mutasyona uğrayacak. Aynı zamanda Johnson & Johnson aşısının yeni varyantlarda %60 koruyuculuğa sahip olduğunuda belirtelim tek doz olması en büyük avantajı.
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